Kim Kardashian è una cowgirl in bikini: lancia la tendenza del costume pitonato per l'estate Kim Kardashian è in vacanza ai Caraibi con le sorelle. Per anticipare l'estate ha scelto il costume animalier, nella fantasia pitonata.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian

Kim Kardashian è partita per delle vacanze a Turks e Caicos con le sorelle Kourtney e Khloe. Le due isole caraibiche sono una meta particolarmente apprezzata in famiglia, dove si recano spesso, attratti dalle spiagge di sabbia bianca e dalle acque cristalline. È un vero e proprio angolo di paradiso, frequentato da diverso tempo per delle fughe di relax e divertimento. Nel 2022 ci erano state assieme ai figli, mentre ora sembra che siano sole. Ne hanno approfittato per anticipare le tendenze beachwear dell'estate, all'insegna dell'animalier.

Kim Kardashian punta sull'animalier

"Questo non è il Texas" ha scritto (non a caso) Kim Kardashian su Instagram, mostrando gli scatti della sua vacanza da sogno nei Caraibi. Si tratta infatti di una citazione che rimanda all'ultimo album di Beyoncé, il disco country Cowboy Carter da poco uscito. La popstar per la promozione sta sfoggiando look a tema, all'insegna dello stile da cowgirl con tanto di iconico e immancabile cappello.

E difatti, nelle foto scattate in spiaggia, anche l'imprenditrice ha con sé il cappello tradizionalmente collegato ai cowboy, con corona alta e arrotondata e tesa larga e piatta. Come sua sorella Khloe, anche Kim Kardashian ha optato per un costume animalier, una delle tendenze che si sono imposte maggiormente sulle passerelle Autunno/Inverno 24-25 della Milano Fashion Week. La fantasia scelta da Kim Kardashian è, nello specifico, quella pitonata.

Mentre Khloe Kardashian ha puntato su un costume intero, Kim Kardashian per le sue curve ha puntato invece su un due pezzi composto da reggiseno a triangolo e tanga con taglio a V e laccetti sottili sui fianchi. È un capo del suo brand SKIMS, che include anche swimwear oltre al famoso abbigliamento modellante. Il design pitonato riprende, come suggerisce il nome, la trama del rettile, difatti si chiama anche snake print.

L'effetto si può declinare in modi diversi, giocando coi colori, anche se vanno per la maggiore i toni neutri: accostamenti come nero, beige, marrone. Ma ovviamente si può osare, soprattutto in estate, con nuance più sgargianti e vivaci. Meglio non eccedere in quanto ad accostamenti tra capi diversi, senza strafare. Un bikini effetto serpente è perfetto accanto a un accessorio a tinta unita (un pareo, un cappello, una camicetta trasparente), magari nero o che richiama uno dei colori della stampa base.