Kim Kardashian copia Victoria Beckham: la tuta da sci griffata costa oltre 15 mila euro Kim Kardashian si sta godendo paesaggi innevati e piste da sci ad Aspen. Ha indossato la stessa tuta di lusso di Victoria Becham.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian e Victoria Beckham con lo stesso look

Kim Kardashian è un'icona fashion con spiccato senso imprenditoriale, capace di imporsi coi suoi look e far parlare di sé, sempre in prima fila nel lanciare tendenze e bravissima nel trasformare l'industria della moda col suo stile. Per questi motivi nel 2021 è stata premiata proprio come Fashion Icon ai People’s Choice Awards. Nonostante la sua enorme influenza nel settore, a volte si lascia ispirare da altre figure altrettanto iconiche, che ama celebrare o a cui piace ispirarsi. Impossibile non ricordare l'omaggio a Marilyn Monroe, di cui ha indossato un vestito originale ricreando un famoso look dell'attrice. In questi giorni, invece, ha dimostrato (nuovamente) di nutrire molta stima nei confronti della stilista Victoria Beckham, di cui ha copiato un outfit invernale.

Kim Kardashian copia Victoria Beckham

Kim Kardashian si sta godendo le piste innevate di Aspen, in Colorado. Con lei anche le sorelle Khloe Kardashian e Kendall Jenner, nonché sua madre Kris Jenner col fidanzato Corey Gamble. Sta condividendo con fan e follower i momenti più belli della vacanza, comprese le lunghe sessioni di sci. Non è passato inosservato il suo look: molti hanno subito notato che quell'outfit ricordava quello di un'altra fashion icon, di diversi anni fa.

Ed è stata la stessa influencer a specificare infatti di aver preso ispirazione dalla sua "ski muse": così ha definito Victoria Beckham. Le due sono amiche da tempo: la moglie del calciatore ha anche disegnato un abito sottoveste rosa personalizzato appositamente per l'influencer, quando quest'ultima ha preso parte a una sua sfilata della Paris Fashion Week.

Giacca Chanel in vendita su 1stdibs.com

Quanto costa il look di Kim Kardashian

L'imprenditrice ha mostrato una vecchia foto della stilista, in cui quest'ultima indossava la sua stessa tuta da sci griffata. La foto in questione risale al lontano 2006 e vede l'ex Spice Girl con addosso un completo da sci firmato Chanel. Kim Kardashian ha riproposto lo stesso look della sua "ski muse".

La giacca sportiva in pelle con dettagli a contrasto verde lime fa parte di un'edizione limitata di Chanel, ovviamente non più in vendita, ma reperibile online: si può acquistare il capo vintage per 15.826 euro. Vintage anche i pantaloni con bretelle, dello stesso brand. L'imprenditrice ha aggiunto un body (probabilmente del suo marchio Skims) e accessori per ripararsi dal freddo pungente della montagna: guanti, stivali da neve, occhiali protettivi, sciarpa.

