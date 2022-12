North West rade le sopracciglia a mamma Kim Kardashian mentre dorme: lo scherzo su TikTok è virale Kim Kardashian e la figlia North West condividono un account su TikTok dove mostrano ai follower alcuni momenti della vita quotidiana, scherzi e marachelle inclusi!

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian ha un rapporto molto stretto con la figlia maggiore North, nata dalla relazione con Kanye West. Le due passano molto tempo insieme e condividono la passione per la moda, tanto che spesso la bambina è in prima fila alle sfilate con la madre. A testimonianza del rapporto d'affetto che le lega, North non perde occasione per fare scherzi alla mamma: l'ultimo però ha ‘spaventato' l'influencer che ha scherzosamente rimproverato la figlia.

Kim Kardashian rimprovera la figlia: "Non è divertente"

Kim Kardashian e North West condividono un account su TikTok dove mostrano ai follower alcuni momenti della loro vita quotidiana: la madre che pettina la figlia, le serate film e pop corn, i biscotti di Natale preparati insieme. North ha una vera e propria passione per gli scherzi: di recente ha cavalcato il tormentone del ballo di Mercoledì Addams copiando la "Mano" e ha mostrato ai fan come simulare il trucco horror con le cicatrici.

Kim Kardashian e North West in Jean Paul Gaultier

Tra gli ultimi video uno è diventato virale: vediamo North avvicinarsi con una lametta rosa a Kim Kardashian addormentata, fingendo di raderle le sopracciglia. Quando apre gli occhi Kardashian si guarda nello schermo ed esclama: "Non è affatto divertente!"

Kim Kardashian con le sopracciglia "sottili" su TikTok

Il filtro che cambia le sopracciglia è virale

Nella clip vediamo effettivamente le sopracciglia dell'influencer più sottili ma il merito è di un filtro TikTok che sta spopolando perché cambia letteralmente il viso. Un modo per provare senza pentimenti la mania beauty del 2023: il ritorno delle sopracciglia sottilissime, come negli anni Duemila. Bella Hadid, ad esempio, è una grande fan: chissà se Kim Kardashian convincerà la sua estetista, Anastasia Soare, a seguire il trend!