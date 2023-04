Kim Kardashian con la collana scultura, North West è dark: mamma e figlia insieme ai Fashion LA Awards Kim Kardashian ha partecipato ai Fashion Los Angeles Awards di The Daily Front Row e lo ha fatto con North West. Mamma e figlia si sono sfidate a colpi di stile: chi è la più glamour?

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Kim Kardashian poteva essere considerata semplicemente la star dei reality, è ormai una vera e propria imprenditrice che è riuscita a creare un impero che porta il suo nome. Non sorprende, dunque, che oltre a essere seguitissima sui social, sia anche super richiesta agli eventi mondani internazionali. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato alla settima edizione dei Fashion Los Angeles Awards di The Daily Front Row e lo ha fatto in compagnia di North West, la prima figlia nata dall'amore ormai finito con Kanye West. Le due hanno sfilato fianco a fianco come dive, dando prova di avere la stessa passione per la moda: ecco cosa hanno indossato per una serata tanto importante.

Il choker vintage di Kim Kardashian

Kim Kardashian è stata tra gli ospiti speciali dei Fashion Los Angeles Awards, ai quali ha partecipato in qualità di "presentatrice" per premiare l'amico e collega Chris Appleton, il suo parrucchiere di fiducia che si è aggiudicato l'ambito riconoscimento Hair Artist of the Year. Per l'occasione ha puntato tutto sull'audacia di Rick Owens, sfoggiando una gonna grigia a vita altissima, un modello a portafoglio con un drappeggio sul fianco e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto una fascia crop in tinta e un paio di sandali col tacco alto a "effetto spirale" di René Caovilla. A fare la differenza sono stati i gioielli rigidi in total silver, dall'appariscente choker scultura, un modello vintage della collezione del 2003 Dior x John Galliano, ai bracciali coordinati di Rick Owens.

Kim Kardashian e North ai Fashion Los Angeles Awards di The Daily Front Row

North West con le maxi zeppe

A farle compagnia sul palco c'era la piccola North West, apparsa super elegante e sofisticata in versione dark lady. Si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana, puntando tutto su un completo dallo stile mannish con pantaloni palazzo e blazer monopetto a un bottone. Top-corsetto, occhiali da sole neri dallo stile futuristico e scarpe con la maxi zeppa decorata col logo metallico sul davanti: la figlia di Kanye e Kim sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme dei genitori nella moda. Non sono mancati i preziosi gioielli di diamanti, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per una coda di cavallo alta ma portata con la fila laterale. Chi si aggiudica il titolo di più glamour della serata tra mamma e figlia?

