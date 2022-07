Kim Kardashian alle sfilate con North West: madre e figlia vestono uguali (e si ispirano a Madonna) Kim Kardashian era in prima fila insieme alla figlia North alla sfilata Haute Couture di Jean Paul Gaultier: ha “anticipato” uno dei look in passerella ispirato a uno scandaloso abito di Madonna.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kim Kardashian è l'inaspettata protagonista della Fashion Week in corso a Parigi: dopo aver debuttato come modella per Balenciaga, la star del reality e influencer ha partecipato alla sfilata di Jean Paul Gaultier disegnata da Olivier Rousteing insieme alla figlia North West. Alle Kardashian (era presente anche la madre Kris Jenner) è stato riservato il posto d'onore: in prima fila, accanto alla leggendaria direttrice di Vogue Anna Wintour. Il look di Kim Kardashian, coordinato con la figlia North, arrivava direttamente dalla sfilata: era lo stesso abito uscito in passerella. Non un modello a caso, ma un look che ha fatto la storia della moda ed è stato lanciato da un'icona pop come Madonna.

Kim Kardashian con l'abito gessato di Madonna

Che Kim Kardashian abbia una passione per le citazioni e per le dive del passato ormai è noto: al Met Gala si è presentata con un abito originale di Marilyn Monroe (suscitando non poche polemiche) mentre per le sfilate di Parigi ha deciso di calarsi nei panni di Madonna. Letteralmente: l'imprenditrice e icona social ha indossato un abito gessato nero, lungo e aderente, con due inserti color nude all'altezza del seno. Una versione "soft" dell'abito che Madonna indossò nel 1992, presentandosi a un evento insieme allo stilista e amico Jean Paul Gaultier: in quell'occasione, però, il seno era completamente scoperto, suscitando un enorme scandalo.

Madonna e Jean Paul Gaultier nel 1992

La piccola North West, che già dimostra una passione per la moda, ha ricreato insieme alla madre influencer la scena del 1992: se Kardashian si è calata nei panni di Madonna "anticipando" uno dei look visti in passerella, la bimba ha indossato il gilet gessato di Gaultier. Madre e figlia hanno completato gli outfit con dettagli coordinati: occhiali da sole scuri e un "gioiello da naso" con la catenella argentata.

Leggi anche Le scarpe enormi di North West: la figlia di Kim Kardashian cattura i flash con le maxi Crocs

Kim Kardashian e North West in Jean Paul Gaultier

Solo il giorno prima la figlia di Kanye West e Kim Kardashian aveva sfoggiato enormi anfibi per la sfilata Balenciaga. Olivier Rousteing, chiamato a disegnare la collezione couture di Jean Paul Gaultier, ha voluto rendere omaggio all'epoca d'oro della casa di moda ispirandosi ad alcuni pezzi cult: i tatuaggi, le maglie a righe bianche blu, i corsetti e ovviamente, i reggiseni a cono di Madonna e i suoi look più celebri. Vestendo le dive di oggi come le dive di ieri.