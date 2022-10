North West, dagli anfibi gotici alle ciabatte: è lei la star delle Fashion Week North West, la figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha seguito i genitori in giro per il mondo per le Fashion Week. Tra maxi anfibi con la zeppa, look oversize e ciabatte, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un’icona glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Le Fashion Week internazionali sono terminate, sono state moltissime le Maison di fama mondiale che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023 tra New York, Milano e Parigi. A rendere l'evento glamour non sono stati solo gli abiti e le modelle in passerella ma anche le star che hanno seguito gli show direttamente dalle prime file del front-row. Al di là dei soliti "volti noti", da Chiara Ferragni a Naomi Campbell, fino ad arrivare ad Ashley Graham, quest'anno c'è stata anche una nuova arrivata. Si tratta di North West, la prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, che ormai sembra avere tutte le carte in regola per diventare una it-girl.

North West con Kim Kardashian a Milano

Kim Kardashian è stata la diva della recente Milano Fashion Week, in occasione della quale è diventata stilista per Dolce&Gabbana. Ad accompagnarla all'evento sono state le sorelle e i figli, apparsi adorabili in coordinato nel front-row. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la primogenita North che, dopo aver osato con dei mini occhiali di cristallo alla sfilata della mamma, si è lasciata immortalare sullo sfondo del Duomo in versione dark. Maxi cappotto, pantaloni over di vernice e anfibi con zeppa e logo metallico (tutto Dolce&Gabbana): la primogenita di casa Kardashian-West sembra essere destinata a seguire le orme dei genitori.

North West in Dolce&Gabbana

Il look oversize di North West

Non contenta dell'esperienza milanese, North ha seguito anche il papà a Parigi. Kanye West è infatti diventato modello per Balenciaga, Maison che gli ha dato la possibilità di aprire il suo show apocalittico. La bimba era ancora una volta nel front-row e non ha rinunciato al look a tema. Ha abbinato un paio di jeans oversize strappati sulle ginocchia a una t-shirt in tinta e a una giacca sportiva così extra large da non sembrare della sua taglia. Non sono mancate le ciabatte Yeezy Platform firmate dal papà rapper. Insomma, North potrà anche avere solo 9 anni ma a quanto pare ha già la stessa passione per la moda dei suoi genitori, tanto da essere diventata la diva della Fashion Week.

