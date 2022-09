I figli di Kim Kardashian alle sfilate di Milano: Chicago “copia” la mamma con la tutina di cristalli La famiglia Kardashian è volata a Milano per applaudire Kim Kardashian e la sua collaborazione con Dolce&Gabbana.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian è l'indiscussa protagonista della quarta giornata di sfilate alla Milano Fashion Week: la regina delle influencer e star del reality The Kardashian ha presentato l'attesissima collaborazione con Dolce&Gabbana. Kim Kardashian ha selezionato e curato i modelli proposti in passerella, riletture di pezzi d'archivio e abiti nuovi già indossati da lei negli scorsi mesi. A fare il tifo per lei, a bordo passerella, c'era la sua famiglia: la madre Kris Jenner, la sorella Khloe e i figli Chicago, North West e Saint.

La famiglia di Kim Kardashian a Milano per la sua sfilata

La famiglia Kardashian-Jenner ha costruito un impero nel mondo della moda: sono influencer con milioni di follower, star televisive e imprenditrici, con diverse linee di make up e abbigliamento. Kim Kardashian, musa di Balenciaga e ora di Dolce&Gabbana, ha trasmesso l'amore per la moda ai figli: spesso veste coordinata con la figlia North West.

I figli di Kim Kardashian

Alla sfilata di Dolce&Gabbana però è stata la piccola "Chicago" a rubare la scena: la bambina indossava una tutina nera con un corpetto di cristalli scintillanti completata da guanti con applicazioni gioiello. Si tratta della versione "in miniatura" di un famoso look della madre, una tuta di Dolce&Gabbana che era presente tra i look di sfilata.

Kim Kardashian in Dolce&Gabbana

La sorella Khloe ne indossava una identica per assistere allo show, mentre la madre Kris ha scelto un elegante completo bianco con cravatta e doppiopetto. Le foto hanno fatto il giro del web scatenando reazioni molto diverse: c'è chi è impazzito per lo stile della piccola "Chi" e chi ha giudicato l'abbigliamento poco adatto per una bambina così piccola. Una cosa è certa: anche i piccoli Kardashian seguono le orme di famiglia!