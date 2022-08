North West come Kim Kardashian, in total black e con occhiali futuristici: a 9 anni è icona fashion North West sta seguendo le orme dei genitori nel mondo della moda. I suoi look fanno già discutere e si stanno facendo sempre più simili a quelli di Kim Kardashian. In più all’orizzonte potrebbe esserci per lei già un ruolo di spicco nella linea di moda di Kanye West.

A cura di Giusy Dente

North West sembra stia seguendo le orme di sua madre Kim Kardashian nel mondo della moda. Benché sia solo una bambina, è già stata ospite di importanti eventi mondani del settore, ha sfilato in passerella e sempre più spesso i suoi look sono quelli griffatissimi degni di una vera influencer. Le due proprio il mese scorso si sono recate insieme a Parigi, per la sfilata di Balenciaga, evento attesissimo della terza giornata di sfilate parigine. Kim Kardashian in quell'occasione ha anche sfilato per lo stilista Demna Gvasalia, che ultimamente firma tutti i suoi originali look. Alcuni sono diventati particolarmente iconici: l'abito da sposa per il finto matrimonio con Kanye West all'evento di promozione del nuovo album del rapper, l'outfit total black con volto e corpo interamente coperti con cui ha catalizzato l'attenzione al Met Gala 2021, la scintillante maxi pelliccia argento della prima foto di coppia col nuovo compagno Pete Davidson. Sua figlia North non è da meno in quanto a stile.

North West, vera baby influencer

North West, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha 9 anni ed è stata abituata sin da piccola ad avere gli occhi puntati addosso. Con due genitori come loro, due vere e proprie icone, non potrebbe essere altrimenti. La bimba è stata introdotta molto presto nel mondo dello spettacolo e della moda e di recente è particolarmente evidente quanto il suo stile si stia allineando a quello dell'imprenditrice. Durante la settimana della moda parigina ha attirato l'attenzione con un paio di pesanti e vistosi anfibi neri in gomma, appartenenti alla linea nata dalla collaborazione tra Balenciaga e Crocs (le Balenciaga Hard Croc). Nelle nuove foto madre-figlia, le due sfoggiano un look total black coordinato.

Kim Kardashian, coi lunghi capelli biondi, indossa una tuta di pelle nera con guanti e sua figlia una canotta di pelle nera. Hanno entrambe sul viso occhiali da sole metallici oversize. Si tratta del modello YR 3022 YEEZY SHDZ, dunque fanno parte della collezione di Kanye West. Il profilo ufficiale del marchio, infatti, ha anche ricondiviso la foto. Sono occhiali da sole specchiati a mascherina che aderiscono al viso e lo avvolgono. Hanno uno stile futuristico un po' "alieno" e non a caso, Kim Kardashian ha mostrato alcuni bozzetti realizzati proprio da North (che si diletta anche come artista).

Ha disegnato teste aliene con quelle stesse mascherine sugli occhi. Impossibile non notare i capelli tridimensionali sugli schizzi (3D come le lingue lunghissime che fuoriescono dalle bocche). Chissà cosa bolle in pentola: all'orizzonte potrebbe esserci proprio una collezione firmata da North (magari una capsule collection) o un suo ruolo più attivo nel marchio del papà in qualità di designer o modella. Buon sangue non mente.