I 9 anni di North West: Kim Kardashian organizza un campeggio con lezioni di trucco North, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, ha compiuto 9 anni. Per lei, festa in campeggio assieme agli amici, con tante attività da svolgere all’aria aperta.

A cura di Giusy Dente

North West, figlia di Kim Kardashian e Kanye West , ha compiuto nove anni il 15 giugno. A distanza di qualche giorno l’influencer ha condiviso alcune immagini della festa organizzata per la bambina, decisamente originale. Niente palloncini né peluche, nessuna torta spettacolare o fuochi d’artificio, ma qualcosa di decisamente più selvaggio. La bimba, infatti, ama molto stare a contatto con la natura e con gli animali e quindi, per l’occasione, l’imprenditrice ha ben pensato di allestire un "Camp North" immerso nel verde, per la festeggiata e i suoi amici. Era presente anche la cuginetta Penelope, figlia di Kourtney Kardashian e Scott Disick (9 anni anche lei).

Il compleanno di North

Per la piccola North non è una novità, trascorrere il compleanno all'aria aperta. Due anni fa, a causa dell'emergenza Coronavirus, non era stato possibile organizzare un party in casa, ma Kim Kardashian aveva ben pensato di optare per una giornata nel ranch di Kanye West a Wyoming. La festeggiata e i suoi amici si erano divertiti tra cavalcate e gare di go cart, con tanto di spettacolo pirotecnico finale e immancabile torta a tema: a forma di cappello da cowboy. Tutto molto diverso rispetto al compleanno di qualche anno prima, organizzato a Disneyland, con la festeggiata vestita da principessa in abito rosa.

North West per i 9 anni ha trascorso una giornata speciale e avventurosa. Gli scatti condivisi da mamma Kim Kardashian ce la mostrano con una felpa verde foresta, un casco e un'imbracatura. Come lei, anche gli altri invitati hanno un abbigliamento casual e sportivo, in colori scuri: perfetto per stare comodi. Oltre alla teleferica il gruppetto ha svolto tante attività nel “North Camp” allestito per l’occasione: la festeggiata e i suoi amici si sono cimentati anche col tiro con l’arco, coi giochi di società e col tiro al bersaglio.

Tutto rigorosamente all’aria aperta. E non è tutto. A quanto pare la piccola North ha una passione particolare: il trucco per effetti speciali! "Fa davvero belle ferite e cicatrici, è davvero brava" ha rivelato la star di The Kardashians ospite a The Tonight Show con Jimmy Fallon. Dunque la festeggiata si è cimentata con delle lezioni ai suoi amichetti, a cui ha spiegato come creare dei make up inquietanti e spettrali. Nella zona interna nel campeggio, il tema è stato rispettato prevedendo delle tende per tutti i bambini, in cui poter dormire. Tutto curato nei minimi dettagli, per una giornata da ricordare.