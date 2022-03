Kim Kardashian e il nuovo amore Pete Davidson: la prima foto di coppia è con pelliccia e stivali argento Kim Kardashian e Pete Davidson sono la prova che gli opposti si attraggono: lei è scintillante in argento, lui casual con la camicia a quadri.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian e Pete Davidson hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia su Instagram: dopo mesi di silenzio, la regina delle influencer statunitensi ha pubblicato il primo scatto con il nuovo fidanzato, attore comico e volto del Saturday Night Live show. La relazione era nota e confermata da tempo, ma mai prima d'ora si erano mostrati sui social: Kim Kardashian ovviamente ha sfruttato l'occasione per sfoggiare un outfit glamour ed esagerato con maxi stivali argento, mentre il fidanzato Pete ha preferito restare casual. La prova che gli opposti si attraggono?

Kim Kardashian con la pelliccia scintillante

Kim Kardashian ama stupire con ogni scatto: pochi giorni fa ha lasciato tutti a bocca aperta con un costume cut out indossato con gioielli "bullone", poi ha postato un outfit total black per annunciare il nuovo reality che riunisce le donne di casa Kardashian-Jenner. Nell'ultimo carosello di foto postate Kim Kardashian ha deciso di fare le cose in grande: nonostante la primavera sia alle porte l'influencer ha indossato altissimi stivali cuissard argentati con il tacco a spillo e una maxi-pelliccia da yeti con frange scintillanti. Ancora una volta Kim Kardashian si è affidata a Balenciaga, brand di cui è testimonial, ma "riciclando" il look: aveva già sfoggiato la pelliccia alcuni mesi fa, facendola diventare cult. Pete Davidson non potrebbe essere più diverso da Kim: ama lo stile casual e nella foto di coppia posa con una giacca sportiva e una camicia a quadri aperta sulla t-shirt bianca.

Kim Kardashian in Balenciaga

Perché tutti parlano della foto di coppia di Kim Kardashian

Il look argentato di Kim Kardashian però non è la ragione per cui questi scatti hanno collezionato un milione di like in poche ore. Nel carosello infatti Kim Kardashian presenta al mondo il nuovo fidanzato Pete Davidson, il comico che le ha fatto dimenticare l'ex marito Kanye West. Non il classico selfie romantico: i due scherzano, affiatati e complici, sdraiati a terra in quello che sembra il corridoio di un hotel. Certo, non sono mancati i gossip e le critiche: alcuni hanno notato che Pete Davidson sembra fumare marijuana nella foto, altri hanno pensato a un modo per distrarre i media dall'ultima polemica che ha investito Kardashian. L'imprenditrice e influencer infatti ha detto che "nessuno sembra aver più voglia di lavorare" attirandosi le accuse di essere una privilegiata, certamente non nella posizione di parlare ad altre donne di fatica e lavoro. In ogni caso, Kim è riuscita nel suo intento: la foto è virale e i siti di gossip non parlano d'altro!