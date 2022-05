Kim Kardashian e Pete Davidson, il primo red carpet di coppia tra occhiali da sole e abiti scintillanti Kim Kardashian e Pete Davidson hanno fatto la loro prima uscita ufficiale in coppia a un evento a Washington, elegantissimi e innamorati.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian e Pete Davidson sono ormai una coppia a tutti gli effetti: dopo aver ufficializzato la loro relazione sui social hanno fatto il loro debutto di coppia sul red carpet. L'occasione era più che prestigiosa: i due erano invitati alla Cena Dei Corrispondenti Della Casa Bianca, un esclusivo evento che si tiene ogni anno a Washington. Per l'occasione i due erano elegantissimi: vestito argentato per lei, giacca e cravatta per lui.

Kim Kardashian scintillante con l'abito argento

Il dress code della cena di gala all'Hilton hotel, ovviamente, richiedeva l'abito da sera: Kim Kardashian si è affidata ancora una volta al designer Demna Gvasalia di Balenciaga, con cui ha un lungo sodalizio.

Pete Davidson in Prada e Kim Kardashian in Balenciaga

La star dell'omonimo reality ha indossato un abito attillato e senza maniche con lo strascico, in un tessuto argentato e scintillante. Il look era completato da gioielli Lorraine Schwartz. Il tocco originale? La regina delle influencer ha lasciato i capelli sciolti sulla schiena con uno styling "effetto bagnato".

Kim Kardashian in Balenciaga

Pete Davidson con gli occhiali da sole sul red carpet

Il comico Pete Davidson è famoso per lo stile casual, fatto di felpe, cappellini da baseball e t-shirt. Per la White House's Correspondent Dinner ha messo da parte lo streetstyle per affidarsi all'eleganza italiana: sul red carpet ha indossato un completo nero firmato Prada, con camicia bianca e cravatta sottile.

Pete Davidson in Prada

Non ha però voluto rinunciare a un tocco di stravaganza, la sua firma di stile: ai piedi indossava un paio di Vans con i lacci bianchi e ha posato per i fotografi con gli occhiali da sole. La coppia è attesa al Met Gala: come ci stupiranno con i loro look Gilded Age?