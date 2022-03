Nuovo tattoo per Pete Davidson: ha inciso il nome della compagna Kim Kardashian sul petto Sembra che un nuovo tatuaggio, non si sa se permanente o temporaneo, sia comparso sulla pelle di Pete Davidson. Pare che abbia inciso sulla pelle il nome della nuova compagna, Kim Kardashian.

A cura di Giusy Dente

in foto: Pete Davidson, MTV Video Music Award 2017

Le Kardashian stanno per tornare sul piccolo schermo. Con una copertina di Variety, realizzata posando tutte vestite di nero, mamma Kris Jenner e le sorelle Kim, Khloe e Kourtney hanno annunciato l'imminente arrivo di un reality in due stagioni, per un totale di 40 episodi interamente dedicati alle loro vite. Con ogni probabilità, Kim Kardashian darà spazio anche alla sua nuova relazione. Archiviato il matrimonio con Kanye West dopo 7 anni insieme, l'influencer è da ottobre impegnata con l'attore Pete Davidson. Sembra facciano sul serio: la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto, con la prima foto insieme sui social. E non è tutto.

Il nuovo tattoo di Pete Davidson

Pete Davidson è un grande appassionato di tatuaggi: il suo corpo ne è ricoperto, sono circa un centinaio. Mai avrebbe pensato di doverli rimuovere, opzione che sta valutando da quando la carriera di attore è decollata. La presenza di tattoo su tutto il corpo è d'intralcio, come ha spiegato a Seth Meyers durante un'apparizione al Late Night: servono ore e ore al reparto trucco per coprirli. Da qui la decisione di rimuoverli gradualmente tutti, nei prossimi anni. Questo è ciò che aveva detto nel 2021, ma da allora nulla è cambiato sulla pelle dell'attore. Anzi, invece di diminuire i tattoos sono aumentati!

in foto: Pete Davidson, Sundance Film Festival 2019

In particolare non è affatto sfuggito il nome comparso sul petto dell'attore. Davidson avrebbe inciso sulla pelle il nome di Kim Kardashian. Il dettaglio è emerso quando lo scrittore del Saturday Night Live Dave Sirus ha condiviso un post (poi cancellato) con alcuni screenshot di conversazioni avvenute tra Kanye West e Pete Davidson. In uno di questi, si intravedeva il selfie inviato dall'attore al cantante, con il nome Kim in bella vista sul lato destro del petto. Non si sa se si tratti di inchiostro permanente o temporaneo, se sia solo una presa in giro nei confronti dell'ex marito dell'imprenditrice o se faccia sul serio. Il tono dei messaggi tra i due era piuttosto acceso, si lanciavano frecciatine e accuse. Sicuramente non tarderà ad arrivare, il prossimo capitolo (rigorosamente social) della storia.