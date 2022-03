The Kardashians: il ritorno di Kim, Khloe e Kourtney con mamma Kris è in total black con gli abiti neri Il 14 aprile le sorelle Kardashian torneranno in tv con un reality tutto loro, si chiamerà The Kardashians e conterà due stagioni da 40 episodi. Per dare l’annuncio mamma Kris Jenner e le sorelle Kim, Khloe e Kourtney hanno posato in versione dark lady sulla copertina di Variety.

A cura di Valeria Paglionico

Credits: The Variety

La famiglia Kardashian è diventata famosa con un reality dedicato alla sua quotidianità che però ha chiuso i battenti qualche anno fa, si intitolava Keeping up with Kardashian e documentava tutto ciò che accadeva in casa Kardashian/Jenner, dagli screzi tra sorelle ai regali di lusso ricevuti durante le ricorrenze speciali. Per la gioia di tutti coloro che si erano affezionati allo show, a partire dal 14 aprile ritornerà in tv. Si chiamerà The Kardashians e andrà in onda su Hulu a partire dal 14 aprile. Saranno due stagioni, 40 episodi in totale, tutti interamente dedicati alla vita quotidiana e ai retroscena della vita della famiglia più ricca e chiacchierata di sempre (da oltre 1,7 miliardi di follower sui social media).

The Kardashians, le foto in total black per annunciare lo show

L'annuncio del ritorno dei Kardashian in tv non poteva che essere accompagnato da una foto glamour che si è guadagnata la copertina del magazine Variety. A immortalare le donne del reality è stato Greg Swales, che ha saputo far emergere il loro lato più sofisticato e sensuale. A differenza dello show precedente, al fianco di mamma Kris Jenner questa volta ci sono solo Kim, Khloe e Kourtney, ovvero le Kardashian vere e proprie, rimaste "orfane" delle sorelle "acquisite" Kendall e Kylie Jenner. Per l'occasione le quattro si sono trasformate in vere e proprie dark lady, posando sensuali con dei look total black fatti di pelle e trasparenze audaci.

I look dark delle donne di casa Kardashian

A curare i look da copertina delle Kardashian è stata Dani Michelle, che ha deciso di farle posare in coordinato con degli outfit firmati. Sullo sfondo c'è Kris Jenner con un maxi trench di pelle di Vetements portato abbottonato in vita, è vestita in coordinato con la figlia Kim, che ha puntato su un completo sempre di pelle ma di Alaia e decisamente più sensuale, caratterizzato da gonna alla caviglia a vita alta, crop top incrociato e guanti al gomito (il tutto completato da gioielli Ruby Stella). A destra c'è Kourtney con abito di tulle semitrasparente di Vera Wang e caschetto, mentre davanti a tutte è seduta Khloe con indosso una jumpsuit in pieno stile Catwoman firmata Balenciaga. Insomma, le donne di casa Kardashian sono pronte per tornare in tv e, a giudicare dal servizio fotografico "dark", lo show sarà all'insegna del glamour.