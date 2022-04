Kim Kardashian “metallica” alla prima di The Kardashians: il look con spacco e maxi collana ad anelli Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima di The Kardashians e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Kim. Ha fasciato le forme esplosive con un abito metallico, completando il tutto con una appariscente collana “ad anelli”: quale look migliore di questo per far trionfare la sensualità?

A cura di Valeria Paglionico

I Kardashian sono tornati con un nuovo reality, si chiama The Kardashians e arriverà in tv il 14 aprile. Ieri sera a Los Angeles si è tenuta la prima dello show e naturalmente la famiglia si è presentata al completo (o quasi) sul red carpet. Al di là di Kourtney, apparsa in pubblico per la prima volta dopo il matrimonio con Travis Barker, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Kim con il suo look "metallico". Tra un sinuoso abito fasciante e una originale collana "ad anelli", ha fatto trionfare la sensualità, dando prova di non avere rivali quando si parla di stile e di femminilità.

Chi ha firmato il look metallico di Kim Kardashian

Kim Kardashian è stata la grande protagonista della prima di The Kardashians e non solo perché è arrivata al Goya Studios di Los Angeles con il fidanzato Pete Davidson ma anche perché è apparsa super sensuale in un lungo abito a sirena dall'aspetto "metallico". Ha indossato un vestito di latex argentato firmato Thierry Mugler, un modello così aderente da essere quasi una seconda pelle.

Kim Kardashian in Thierry Mugler

Lo spacco laterale lascia le gambe in mostra, il bustier strutturato mette in risalto il décolleté e la vita, fasciandole le forme esplosive. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli ad anelli di metallo, dal bracciale alla collana maxi che le ha coperto totalmente il collo.

Kris Jenner in Valentino

Kris Jenner in fucsia, Kourtney Kardashian coordinata a Travis Barker

Oltre a Kim, alla prima c'erano anche altre Kardashian. La capofamiglia Kris Jenner ha osato con un outfit total pink di Valentino con le iconiche ballerine Rockstud in tinta, mentre Kourtney Kardashian non ha potuto fare a meno di portare con lei il neo marito Travis Barker. I due hanno puntato ancora una volta su dei look coordinati in nero, anche se è stata la protagonista del reality ad attirare tutti i riflettori su di sé con un sensuale abito cut-out che ha lasciato l'underbob in vista. Insomma, le Kardashian-Jenner sanno come farsi notare e come provocare, di certo continueranno a farlo anche nel loro show.