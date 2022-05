Kim con la maxi croce, Khloe con la corona: le sorelle Kardashian al matrimonio di Kourtney sono gotiche Kim e Khloe Kardashian non potevano mancare al matrimonio a Portofino della sorella Kourtney con Travis Barker per l’occasione hanno scelto dei look tutt’altro che tradizionali. Tra pizzi, corone e maxi croci, si sono trasformate in dark lady dall’animo gotico.

La famiglia Kardashian-Jenner ha passato l'intero weekend a Portofino: Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta e hanno voluto fare le cose in grande. Dopo la cerimonia improvvisata a Las Vegas e il sì ufficiale a Santa Barbara, ora hanno coronato il loro sogno d'amore in un meraviglioso castello a picco sul golfo e hanno documentato tutto sui social (anche se con qualche ora di ritardo). La sposa ha scelto un abito-corsetto col velo ricamato con il volto della Madonna, mentre le sorelle hanno osato tra pizzi, tubini, piume e decori floreali. Le invitate più anti-convenzionali? Kim e Khloe Kardashian: per celebrare la storia d'amore di Kourtney si sono trasformate in dark lady dall'animo gotico.

Khloe Kardashian con le balze e la corona "da santa"

Kendall e Kylie Jenner hanno puntato su delle romantiche stampe floreali per il matrimonio di Kourtney (anche se la modella ha avuto un piccolo incidente di stile), mentre le sorelle Kim e Khloe hanno osato con dei look tutt'altro che convenzionali (tutte in Dolce&Gabbana). Si sono trasformate in due dark lady dall'animo gotico, mixando total black e accessori barocchi.

Khloe Kardashian con la corona

Khloe ha scelto un maxi dress di pizzo trasparente con la gonna aderente a balze e il bustier con lo scollo a barca. Per completare il tutto ha indossato una cintura gold con perle e croci e una maxi corona rigida decorata con delle foglie dorate, una sorta di "aureola da santa".

Kim Kardashian in coordinato con North West

Kim Kardashian e North West vestono coordinate

Kim Kardashian non è stata da meno in fatto di stile goth. Ha infatti indossato una sinuosa sirena di pizzo nero con dei dettagli trasparenti su maniche e décolleté. Al collo ha sfoggiato una collana choker con una maxi croce barocca, l'ha messa in risalto con un raccolto portato con dei ciuffi che le cadevano sul viso. L'unico dettaglio colorato oltre ai capelli biondissimi? La manicure rosa Barbie con una P di cristalli (in onore del fidanzato Pete Davidson).

La manicure rosa Barbie di Kim Kardashian

La cosa particolare è che anche North West, la prima figlia di Kim, si è vestita in coordinato con la mamma. Ha optato per una tunica nera con del pizzo bianco sulle maniche, arricchendo il look monacale con un collarino di diamanti decorato con una enorme croce pendente. Le Kardashian non sembrano essere uscite da una puntata de La famiglia Addams?