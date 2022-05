Kendall Jenner e i problemi con l’abito troppo stretto al matrimonio di Kourtney Kardashian Nel weekend a Portofino è stato celebrato il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker e tra gli invitati non potevano mancare le sorelle Kardashian-Jenner. Kylie e Kendall si sono vestite in coordinato, peccato solo che la modella sia diventata protagonista di un piccolo incidente di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Il clan Kardashian si è riunito a Portofino per il terzo matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker. I due avevano già pronunciato il fatidico sì, la prima volta a Las Vegas, la seconda a Santa Barbara durante una cerimonia ufficiale e intima, ma questa volta hanno fatto le cose in grande. Si sono promessi amore eterno in un meraviglioso castello a picco sul golfo e il tutto è stato documentato sui social (anche se con qualche ora di ritardo). A fare scalpore non è stata solo la sposa con abito corsetto e Madonna ricamata sul velo ma anche le sorelle influencer. Kylie e Kendall Jenner, in particolare, hanno optato per degli abiti floreali, anche se è stata la modella ad attirare tutti i riflettori su di sé. Il motivo? È diventata protagonista di un piccolo ed esilarante incidente di stile.

Il look rosa con le piume di Kris Jenner

Per il matrimonio di Kourtney e Travis tutti i membri del clan Kardashian-Jenner si sono affidati all'audacia di Dolce&Gabbana, Maison con la quale gli sposi sembrerebbero aver stretto un accordo prima delle nozze. Se da un lato Kim e Khloe hanno puntato sullo stile gotico con dei maxi dress di pizzo nero, le Jenner hanno preferito osare con dettagli colorati ed esuberanti.

Kris Jenner in Dolce&Gabbana

La capofamiglia Kris ha indossato un abito-tunica in total pink, la cui particolarità sta nel fatto che era tempestato di piume in tinta. Le sorelle Kylie e Kendall Jenner, invece, hanno optato per delle variopinte stampe floreali.

Kylie Jenner in Dolce&Gabbana

Kylie e Kendall Jenner coordinate a fiori

Kylie Jenner ha scelto un vestito a tubino lungo fino alla caviglia, un modello fasciante e vintage della collezione Fall/Winter 1998 in grigio metallizzato e decorato con dei fiori colorati che sembravano essere dipinti. Kendall ha preferito una variante simile ma in beige e con lo strascico. Sulla parte posteriore aveva degli spacchi, peccato solo che non fossero abbastanza profondi.

L’incidente di stile di Kendall Jenner

La sorella Kylie, infatti, non ha esitato a immortalarla mentre faceva fatica a salire le scale a causa della gonna troppo stretta. Il dettaglio che non è passato inosservato? La modella si è tolta i tacchi e ha indossato delle più comode ciabatte, anche se ha continuato a incontrare non poche difficoltà mentre saliva le scale della splendida location.

https://www.instagram.com/p/Cd4Gpkdp504/