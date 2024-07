Kendall Jenner a piedi nudi dentro il Louvre a Parigi ma la modella non ha violato le regole

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Kendall Jenner

Ultimamente il privilegio di classe si scontra con il mondo dell'arte. Se l'evento alla Pinacoteca di Brera organizzato da un celebre brand di cosmetici ha fatto infuriare gli addetti ai lavori, ora sono le foto di Kendall Jenner al Louvre di Parigi a scatenare la polemica. Dopo la sfilata per Vogue World e in occasione della settimana della Haute Couture parigina, la modella sorella di Kim Kardashian ha fatto discutere i social per aver postato una serie di fotografie che la ritraggono scalza davanti alla Gioconda.

Perché Kendall Jenner era scalza al Louvre a Parigi

Come accade nei più grandi musei del mondo, anche a Musée du Louvre di Parigi è stato organizzato un tour notturno privato per la top model Kendall Jenner. Succede spesso che vengano organizzati dei tour per le celebrities che vogliono visitare i musei indisturbate e senza la folla. Tuttavia (stavolta) il problema non è stato lo sfoggio del privilegio, quanto la scelta di camminare per le sale del museo scalza. "Il Louvre a mezzanotte. Che romantico!", ha scritto la modella come descrizione del post Instagram dove posa di spalle davanti alle Nozze di Cana di Paolo Veronese.

Kendall Jenner al Louvre

Sui social non sono mancati i commenti indignati degli utenti, che fanno notare il fatto che non solo Jenner ha avuto il privilegio di visitare il Louvre da sola a museo chiuso, ma ha avuto l'ardire di girare a piedi nudi tra le sale. Come hanno commentato diversi siti di news statunitensi ironicamente: "Aveva i tacchi e si è stancata? Forse i tacchi erano perfettamente comodi, ma il rumore del rumore che risuonava nei soffitti a volta era fastidioso? Aveva un appuntamento con Bad Bunny? È lui che le tiene le scarpe? ", scrive sarcastica Olivia Craighead su The Cut.

Kendall Jenner davanti alla Gioconda

In realtà, Kendall Jenner non ha violato nessuna regola, per quanto la scelta di camminare a piedi nudi faccia discutere. Sul sito del museo non sono riportate da indicazioni sul dress code o, in generale, sull'abbigliamento da sfoggiare durante la visita. Ovviamente si tratta di una regola non scritta, visto che le regole convenzionalmente condivise ci fanno indossare le scarpe quando usciamo fuori casa. Uno dei divieti che possiamo ricondurre a questa scelta è quello che nega la possibilità di correre o fare rumore nel museo: e se Kendall Jenner avesse voluto replicare la scena di The Dreamers, dovendo per questo togliere i suoi tacchi griffati?