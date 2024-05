video suggerito

I tacchi trasparenti in plastica conquistano il Met Gala: tutti vogliono le scarpe da 60 euro Per il Met Gala ogni star indossa creazioni Haute Couture o custom made: perché quest'anno Kim Kardashian e altre due celebrities hanno scelto di abbinare ai loro abiti un paio di tacchi trasparenti in plastica con un tacco da 17 centimetri.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

I giorni immediatamente successivi al Met Gala sono quel momento in cui si analizzano i dettagli passati sottotraccia e quelli di cui non si intuito il significato nell'immediato. Sui social, in queste ultime ore, stanno spopolando un paio di scarpe trasparenti low cost da stripper dal tacco vertiginoso, indossate da diversi invitati presenti al Metropolitan di New York, tra cui Kim Kardashian.

Le scarpe da 50 euro conquistano le star al Met Gala

Kim Kardashian vive da anni il momento del Met Gala come il momento più alto del trasformismo a cui ci ha abituati negli anni. Quest'anno, dopo aver indossato una creazione di Margiela realizzata da John Galliano, ha sfoggiato un paio di scarpe trasparenti in plastica con tacco di 17 cm e 7 cm di plateau. Si tratta delle scarpe da club di Pleaser, modello Sky 301: la stessa Kardashian aveva già indossato nel 2022 un paio di mules dello stesso brand. Una scelta che non è passata inosservata visto le creazioni incredibili ed esclusive (nel 2022 aveva scelto l'abito indimenticabile di Marilyn Monroe) a cui ha abbinato questo modello low cost.

Kim Kardashian sfoggia le Pleaser

Perché tre star hanno indossato tacchi in plastica al Met

Kardashian, però, non è stata l'unica partecipante al Met Gala a indossare le Pleasers lunedì sera: anche Doja Cat ha indossato un paio di zeppe in plastica, così come la cantante Janelle Monáe. Le scarpe sono riconoscibili per via del maxi plateau che spuntava dai vari abiti. Un'esperta della sezione The Strategist del New York Magazine ha provato a spiegare perché proprio questo modello abbia spopolato. Si tratta di un'ipotesi molto pragmatica: queste scarpe, nonostante non abbiano molto a che fare con gli abiti custom made che sfilano sui gradini del Met, possono essere abbinate a qualsiasi vestito e permettono di slanciare la silhouettes senza diventare troppo ingombranti nella camminata. Si tratta di un accessorio neutro ma indiscutibilmente solido.

Janelle Monae con le Pleaser al Met Gala 2024