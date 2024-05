video suggerito

Perché Kim Kardashian ha indossato un cardigan di lana al Met Gala, la scelta che ha incuriosito i fan La regina dei reality ha sfoggiato un look firmato Maison Margiela, disegnato dal Direttore Creativo del brand John Galliano. A essere notato è stato l’accostamento del maglioncino con un abito argentato e molto elegante, scelta che l’influencer ha poi spiegato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kim Kardashian in Maison Margiela

I look di Kim Kardashian per il Met Gala sono sempre spettacolari. La regina dei reality show è un habitué di uno degli eventi più importanti del fashion system e, nonostante ogni anno si discuta sulla sua partecipazione o meno, sale sempre la gradinata del museo newyorkese con abiti che non passano inosservati.

Nel 2021 l'outfit total black con il volto coperto ha lasciato senza parole il pubblico, una mise provocatoria firmata Balenciaga; mentre nel 2022 si sono alzate le polemiche in quanto la nota imprenditrice aveva avuto accesso al famoso abito che Marylin Monroe indossò per cantare Happy Bithday Mr President a John Fitzgerald Kennedy. Lo scorso anno, per l'evento che omaggiava Karl Lagerfeld, ha indossato un vestito di perle realizzato su misura per lei dal marchio Schiaparelli. Quest'anno ha optato per Maison Margiela, John Galliano ha disegnato per Kim Kardashian un abito dall'effetto metallico, con un bustino che metteva in risalto la vita sottilissima dell'influencer e un cardigan a coprirle le spalle.

Kim Kardashina in Maison Margiela

Come mai Kim Kardashian ha indossato un cardigan

La protagonista di Keeping Up With the Kardashian ha indossato un cardigan di lana sopra l'elegante abito argentato. In molti si sono chiesti cosa avesse spinto l'influencer a indossare tale accessorio per la serata, scelta spiegata proprio dalla stessa Kardashian ai microfoni di Vogue. La quarantatreenne ha raccontato di essersi ispirata a una delle notte più "selvaggia della sua vita", trascorsa in un giardino. "La mattina ho preso un maglione del mio ragazzo, me lo sono messa addosso e sono corsa al lavoro. I miei capelli erano tutti arruffati", ha confessato la nota influencer. Il cardigan in lana, quindi, richiama l'accessorio di quella giornata, e completa il revival l'acconciatura, appositamente studiata per essere spettinata.

Kim Kardashian in Maison Margiela