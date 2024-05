Met Gala 2024: tutti i look delle star sul red carpet

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Instagram @kimkardashian

La tradizione si ripete e in quanto primo lunedì del mese, il 6 maggio si è svolto il Met Gala 2024. L'evento ogni anno si tiene presso il Metropolitan Museum of Art di New York per inaugurare ufficialmente la nuova mostra del Costume Institute. Chi partecipa alla serata lo fa con un look ben preciso: c'è ogni anno un dress code diverso da rispettare. Se l'anno scorso il tema era l'omaggio a Karl Lagerfeld, quest'anno agli invitati è stato chiesto invece di dare una propria interpretazione di The Garden of Time, ispirato all’omonimo racconto di J.G Ballard dedicato alla bellezza, alla sua caducità e fragilità che si scontra con la brutalità dello scorrere del tempo. Da Zendaya a Kim Kardashian ad Ashley Graham, gli ospiti e i presentatori hanno sfilato sul red carpet con creazioni suggestive e spettacolari.

Le sorelle Kardashian al Met Gala 2024

Kim Kardashian è una presenza fissa, all'evento più fashion dell'anno. Stavolta si è affidata a Maison Margiela, mettendo nelle mani di John Galliano il suo look per la fatidica serata inaugurale al Constume Institute al Metropolitan Museum of Art. Il Direttore creativo della Casa di moda ha realizzato per lei una gonna effetto metallico a vita altissima e aderente sui fianchi, interamente lavorata con una trama a tema floreale, abbinata a un morbido cardigan che lascia le spalle nude. Sul red carpet con l'imprenditrice anche le sorelle, che hanno fatto scelte di stile molto diverse.

Instagram @kimkardashian

Kylie Jenner ha optato per un look da statua del giardino! La sua interpretazione del tema della serata, infatti, è un riferimento proprio alle statue da giardino citate nel racconto di Ballard. L'abito nude, firmato Oscar Da La Renta, presenta iconiche coppe a cono, vita stretta e un'ampia gonna. Ha richiamato il tema "giardino" anche con la rosa tra i capelli, raccolti in uno chignon alto.

Instagram @kyliejenner

Instagram @kendalljenner

Kendall Jenner ha puntato su un abito vintage firmato Givenchy by Alexander McQueen, rispolverato direttamente dagli archivi e riportato alla luce dopo ben 25 anni: era stato presentato nel corso della sfilata Haute couture del 1999. È un vestito in tulle nero impreziosito con oltre 100.000 perline e paillettes, tutto ricamato a mano per oltre 500 ore. na vera e propria opera d'arte. «Qualunque cosa Kendall faccia con il suo stile, deve parlare a lei, il look deve prendere vita», dice Michelle.

Instagram @maisonmargiela

Zendaya diva del red carpet

Zendaya quando si tratta di moda, sa sempre come imporsi e stupire. Il Met Gala è uno dei suoi red carpet preferiti, perché le permette di mettere in pratica il trasformismo per cui è nota, stravolgendo di anno in anno la sua immagine. È la serata giusta per giocare con la moda, la sua grande passione. Quest'anno, come Kim Kardashian, ha puntato anche lei su Maison Margiela, un incantevole abito a sirena con corpetto strapless in color salvia alternato a blu elettrico, lavorato attraverso la sovrapposizione di texture e tessuti diversi. Spicca sul fianco un elaborato bouquet ricamato a mano con formazioni di uccelli, fiori, vite, uva e noci. Come altri presentiu, ha completato il look con un cappello.

L'abito è stato realizzato con la tecnica retrograding per il vestito e del reverse swatching per il cappello.