Perché Rihanna non ha partecipato al Met Gala 2024 La presenza di Rihanna al Met Gala 2024 era data per certa. Aveva anche svelato il suo look. Invece all'ultimo momento ha disertato l'evento.

A cura di Giusy Dente

Rihanna, Met Gala 2018

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio si è svolto il Met Gala 2024, come sempre presso il Metropolitan Museum of Art di New York. L'evento si tiene ogni anno il primo lunedì di maggio: la serata fa da apertura ufficiale alla mostra dell'istituto, ogni anno diversa. Stavolta, la serata ha dato avvio all'esposizione Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, che sarà visitabile dal 10 maggio al 2 settembre. La kermesse vede sfilare sul red carpet celebrities provenienti da ogni parte del mondo: attori, cantanti, stilisti, modelli. A tutti loro viene richiesto di rispettare un rigoroso dress code. Ma è difficile sapere in anticipo chi prenderà parte alla serata: la lista degli invitati, infatti è top secret fino alla fine. In questa edizione, però, si è sentita in particolar modo l'assenza di una persona.

Rihanna diserta il Met Gala

Rihanna è una presenza fissa al Met Gala e difatti era attesa anche quest'anno. La cantante l'anno scorso ha preso parte all'evento sfilando sul red carpet col compagno ASAP Rocky e hanno partecipato in coppia anche nel 2021, mentre era da sola nel 2018. Quest'anno la sua presenza era data per certa e invece coloro che non vedevano l'ora di vederla sul fatidico tappeto rosso, sono rimasti delusi. Ci si aspettava da lei un outfit spettacolare, come quelli a cui ci aveva abituati in passato e invece niente da fare.

Rihanna, Met Gala 2021

La sua assenza non è passata inosservata ed è stata motivata con questioni di salute. Pare che la cantante sia alle prese con una brutta influenza, che l'avrebbe costretta a disertare: questa la versione fornita dai suoi portavoce. Hanno "snobbato" il Met Gala 2024 anche Blake Lively, Taylor Swift, Harry Styles, presenti in altre edizioni.

Rihanna e ASAP Rocky, Met Gala 2022

Il look "mancato" di Rihanna

Tutto era pronto, per calcare il tappeto rosso. Rihanna aveva anche svelato qualche anticipazione in merito al suo outfit. In un'intervista rilasciata il mese scorso a Terri Seymour di Extra, infatti, aveva svelato di aver preparato ben due look. E aveva detto: "In realtà quest'anno mi manterrò molto semplice. Penso che punterò su trucco e capelli. Vogliamo giocarci, ma non ho idea di cosa ne farò". Tutto rimandato all'anno prossimo!