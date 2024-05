Da Jennifer Lopez a Emily Ratajkowski, al Met Gala 2024 spopolano i nude look

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez e Emily Ratajkowski al Met Gala

Kim Kardashian, Penelope Cruz, Zendaya, Demi Moore, Dua Lipa, Kylie Jenner: c'erano proprio tutti al Met Gala 2024, kermesse che ogni anno vede sfilare sul red carpet celebrities e star provenienti da ogni parte del mondo. La lista degli invitati resta top secret fino alla fine, ma una cosa è certa: tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il dress code e studiare i loro outfit dando una personale interpretazione del tema della serata, diverso a ogni edizione. Quest'anno fiori e nude look hanno fatto da filo conduttore, ma non sono mancate scelte di stile più originali.

Cosa hanno indossato Jennifer Lopez e Emily Ratajkowski

La cantante e la modella erano entrambe attese sul red carpet: sono due presenza fisse all'evento, a cui negli anni hanno partecipato diverse volte. Non potevano mancare e in quanto a look, non hanno deluso le aspettative. Jennifer Lopez ha interpretato il tema della serata affidandosi a Schiaparelli, di cui ha indossato una creazione Haute Couture: un abito strapless su misura con pannelli trasparenti alternati a un intricato ricamo argentato, che rimanda a fiori, foglie e rami. Il nude look con lungo strascico è stato studiato dai suoi fidati stylist, che ne curano l'immagine da molto tempo: Rob Zangardi e Mariel Haen. Ha completato il tutto con scintillanti gioielli di diamanti e accessori coordinati, scarpe e borsa color crema.

Jennifer Lopez in Schiaparelli Haute Couture

Anche Emily Ratajkowski ha puntato sul nude look, il suo stile preferito. Come altre celebrities presenti all'evento ha pescato negli archivi di una celebre Maison, riportandone a galla un look. Ha scelto una creazione vintage firmata Atelier Versace: l'abito fa parte della collezione Autunno/Inverno 2001-2002: è realizzato interamente in crochet e decorato con paillettes e perline, con schiena in vista coperta solo da uno strato di velo trasparente.

Emily Ratajkowski in Atelier Versace

Il nude look di Rita Ora e Gustav Magnar

Rita Ora ha sfilato sul red carpet assieme al marito Taika Waititi. Mentre quest'ultimo ha puntato sul monocromatico, la cantante per interpretare il tema della serata ha puntato su un nude look di Marni. Ha infatti calcato la scena indossando una tuta aderente color carne e sopra un abitino realizzato interamente con fili di perline colorate appesi davanti e dietro, lasciando i fianchi scoperti. A Vogue ha spiegato che si trattava di antiche perle provenienti dal Nord Africa e dall'Europa: "Volevamo davvero trattare la moda col tema della bellezza senza tempo. Tutte queste perle risalgono davvero al I e ​​al II secolo a.C.: sono più vecchi di chiunque altro su questo pianeta".

Taika Waititi e Rita Ora in Marni

Ha conquisto il red carpet con un look da vero divo anche il norvegese Gustav Magnarb Witzøe: il 31enne miliardario deve le sue ricchezze a una società di allevamento di salmoni. Ha sfilato sul red carpet con un look regale e sontuoso: tuta nude tempestata di cristalli sormontata da un enorme mantello rosa, con un copricapo floreale.

Gustav Magnarb Witzøe in Versace