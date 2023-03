Nude look al party degli Oscar 2023: gli outfit più sexy con abiti trasparenti e intimo in vista All’after party degli Oscar 2023 le celebrities hanno puntato sugli outfit effetto nudo: vince l’audacia di trasparenze, intimo in vista, seno nudo e scollature.

Hunter Schafer, Alessandra Ambrosio, Emily Ratajkowski

È la notte più glamour per eccellenza: la notte degli Oscar. Il palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha ospitato la 95esima edizione della kermesse, che premia il meglio del mondo del cinema con la prestigiosa e tanto ambita statuetta. Tra pronostici confermati (come l'Oscar al Miglior film di animazione a Pinocchio di Guillermo Del Toro) e sorprese (il trionfo di Jamie Lee Curtis come Miglior attrice non protagonista), l'evento si è svolto in presenza di celebrities provenienti da ogni parte del mondo. E dopo la premiazione, la serata è proseguita col consueto Vanity Fair Oscar Party, secondo momento in cui gli ospiti hanno modo di sfoggiare i loro look migliori. Qui è stato un tripudio di nude look.

All'after party degli Oscar vince il nude look

Quello che un tempo avremmo chiamato red carpet degli Oscar 2023, quest'anno si è a sorpresa colorato di una inedita tonalità champagne, voluta dai responsabili dell'Academy per ottenere un effetto visivo diverso durante le riprese. La scelta stilistica di una nuance neutra e meno vistosa, però, è stata pensata anche come invito alla fiducia.

Leslie Mann in Oscar De la Renta con platform Jimmy Choo

Tutti gli ospiti della kermesse hanno calcato la nuova passerella sfoggiando creazioni d'alta moda impreziosite da gioielli preziosi, un trionfo di glamour ed eleganza Si sono viste tante creazioni scintillanti (come l'abito di cristalli di Eva Longoria) e non sono mancati maxi spacchi, drappeggi, voluminose gonne da principessa (come quella rossa di Cara Delevingne). All'after party targato Vanity Fair, invece, si è assistito a un'inversione di stile.

Ciara in Dundas con sandali Santoni

La festa è il momento in cui osare, in cui sfoggiare creazioni più audaci. Difatti quest'anno hanno dominato i nude look. Le attrici e le modelle presenti hanno catalizzato l'attenzione seguendo il trend del momento. Spopolano gli outfit effetto nudo: anche il red carpet inaugurale della Mostra del cinema di Venezia è stato un trionfo di trasparenze e sensualità.

Janelle Monáe in Area

La stessa tendenza si è vista anche al Vanity Fair Oscar Party. Hunter Schafer ha puntato davvero sul minimal, ma in una versione eterea e poetica: solo una piuma a coprirle il seno, con gonna satinata. Il look è dello stilista Ludovic de Saint Sernin, disegnato per il brand Ann Demeulemeester e fa parte della collezione Primavera/Estate 2023.

Emily Ratajkowski in Feben

Nude look anche per la super modella Emily Ratajkowski, che ha coperto il seno con delle trecce: il sensuale abito color ghiaccio della Maison Feben ha lasciato l'intimo in vista. Outfit in velluto di Area per Janelle Monáe, con corpetto trasparente impreziosito da perline e in nero anche la cantante Ciara, che ha puntato su un abito effetto rete di Dundas illuminato da micro cristalli tra le maglie, con seno nudo e intimo in vista.

Alessandra Ambrosio in Dundas

Stessa scelta anche per Alessandra Ambrosio, che si è a sua volta affidata a un abito effetto rete del brand Dundas con maxi scollatura sulla schiena. La scelta è caduta sul sempre glamour ed elegante nero anche per Leslie Mann, che però ha reso più audace il look, un abito in tulle con gonna a balze firmato Oscar De la Renta, con un corpetto trasparente.

Hunter Schafer in Ann Demeulemeester e scarpe Jimmy Choo

E questi sono solo alcuni, dei tanti nude look visti al Vanity Fair After Party. Si aggiungono ai fan trasparenze, abiti- sottoveste, maxi scollature, seno nudo e intimo in vista anche Sophie Turner, Daisy Edgar-Jones, Hailee Steinfeld, Vanessa Hudgens, Rita Ora, Halle Berry.