Chi è l'attrice che agli Oscar ha sfilato sfoggiando un cannolo Al party di Vanity Fair Melissa McCarthy ha voluto indossare una borsa a forma di cannolo tempestata di brillanti. Di chi è la bizzarra creazione e perché è stata scelta.

A cura di Annachiara Gaggino

Melissa McCarthy con la borsa di Kinza Winza

Cosa ci fa un cannolo sul red carpet degli Oscar? Dopo essersi assicurati di essere a Los Angeles e non a Palermo l'attenzione cade di nuovo su quell'accessorio bizzarro sfoggiato da Melissa McCarthy. L'attrice diventata famosa a livello globale per il suo ruolo in Una mamma per amica ha sfoggiato una borsa ispirata al celebre dolce siciliano ripieno di ricotta e gocce di cioccolato per il party organizzato da Vanity Fair. Niente cibo, quindi, sul palco degli Academy Awards, dove è salita per consegnare il premio per la Miglior sceneggiatura originale ad Anatomia di una caduta.

Melissa McCarthy in Valdrin Sahiti

Il look di Melissa McCarthy al party di Vanity Fair

L'attrice statunitense ha scelto di indossare un look total leather dello stilista kosovaro di origini albanesi Valdrin Sahiti. L'abito sfoggiato da Mellissa McCarthy era un modello aderente, lungo fino ai piedi con una scollatura a V e guanti integrati. Il vestito era caratterizzato da un'applicazione molto particolare un battiporta dorato a forma di leone posizionato al centro sotto il seno, che chiudeva una serie di drappeggi. Sicuramente un modello particolare che non passava inosservato.

La borsa di Kinza Winza

La borsa a forma di cannolo

Nonostante l'accessorio dell'abito fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, l'attrice ha voluto aggiungere anche una borsa a forma di cannolo, tempestata di cristalli. Il pezzo realizzato da Kinza Winza e personalizzata da Sophie Anzaldo spiccava per i suoi dettagli: dalla sfoglia esterna alle gocce di cioccolato che sbucavano dal ripieno di ricotta, era estremamente veritiero. "Abbiamo deciso di seguire il trend mob wife per la serata di Vanity Fair , e i cannoli sembravano perfetti!", ha raccontato Katja Cahill, la stylist di McCarthy, a People Magazine.

