I look degli Oscar 2024: tutti gli abiti delle star sul red carpet L'abito monospalla di Zendaya, il drastico cambio stile di Billie Eilish, il vestito Barbiecore di America Ferrera: ecco il meglio dei look agli Oscar 2024.

A cura di Giusy Dente

Come da previsioni, la fatidica serata degli Oscar 2024 ha visto il grande trionfo di Oppenheimer, favorito alla vittoria: su 13 nomination, ha portato a casa 7 statuette. La 96esima edizione degli Academy Awards ha poi premiato Emma Stone e Cillian Murphy come miglior attore e miglior attrice protagonisti. Delusione per Matteo Garrone: Io Capitano non ce l'ha fatta e il titolo di miglior film straniero è andato a La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Prima della cerimonia, le celebrity hanno sfilato sul tappeto rosso regalando momenti di grande stile ed eleganza.

Emma Stone vince l'Oscar in Louis Vuitton

Emma Stone porta a casa l'Oscar come miglior attrice protagonista e lo fa con una grande prova di stile, sfoggiando creazione su misura disegnata da Nicolas Ghesquiere. L'abito strapless color ghiaccio ha una balza in vita e il décolleté nudo mette in risalto la preziosa collana con orecchini a bottone abbinati, unico tocco scintillante dell'outfit.

La trasformazione di Billie Eilish

Camaleontica come sempre, Billie Eilish ha nuovamente dato prova di quanto sappia stupire, di quanto sappia giocare coi look e trasformarsi. La cantante, già vincitrice di un Oscar, ha portato a casa anche il secondo. Sua la statuetta per la migliore canzone originale del 2024: What was I made for? del film Barbie di Greta Gerwig. Per la grande serata ha optato per un completino Chanel bon ton: giacca nera col punto vita segnato, camicetta bianca, gonna midi in tweed, calzettoni bianchi bene in vista e Mary Jane ai piedi.

Margot Robbie in Versace

Durante il lungo press tour di Barbie l'abbiamo vista sempre vestita di rosa, come omaggio alla famosa bambola che ha portato sul grande schermo. Ma chi si aspettava di vederla in stile Barbiecore anche agli Oscar è rimasto deluso, perché l'attrice ha detto addio a quegli outfit. Per la grande serata ha puntato sull'eleganza del nero, un abito strapless di Versace con bustier e drappeggi dall'effetto leggermente metallico. Ha aggiunto gioielli in oro e diamanti di Fred Leighton.

Il tocco Barbiecore di America Ferrera

Non poteva mancare un tocco Barbiecore, sul red carpet degli Oscar 2024. Ci ha quindi pensato America Ferrera, candidata alla statuetta come miglior attrice non protagonista proprio per la sua interpretazione nel film dedicato alla bambola Mattel. Per la cerimonia di premiazione, l'attrice ha indossato un abito in maglia metallica disegnato per lei da Atelier Versace, aderentissimo e con leggero strascico. Ha impreziosito l'outfit con un vistoso collier Pomellato.

Zendaya brilla agli Oscar 2024

Zendaya ci ha sempre abituati a look impeccabili e studiatissimi, nei grandi eventi. Sul tappeto rosso degli Oscar quest'anno ha scelto una creazione Armani Privé, realizzata per lei dal brand. Lo styling è, come sempre, di Law Roach che la segue da tempo e che ha firmato tutti i suoi più celebri outfit, compresi quelli in estetica fembot del tour di Dune 2. Il vestito monospalla aderisce perfettamente al corpo e abbina ai cristalli delle decorazioni a forma di palme, con drappeggio sul fianco appena accennato.

Anya Taylor-Joy è una sirenetta in Dior Haute Couture

Fedele a look dall'eleganza senza tempo, questa volta Anya Taylor-Joy ha scelto l'Alta Moda di Dior per incantare. L'attrice ha sfoggiato la reinterpretazione di un abito iconico della Maison: il vestito Junon disegnato da Christian Dior per la collezione Autunno/Inverno 1949-50 (lo stesso reinterpretato da Natalie Portman al Festival di Cannes). Il vestito strapless è tempestato di strass e applicazioni d'ispirazione marina, che ricordano squame e conchiglie.

