Quali star hanno sbagliato colore dell'abito agli Oscar 2024 secondo l'armocromia Dal nero di Margot Robbie passando per il rosa di America Ferrera fino al bianco di Charlize Theron: le celebrity agli Oscar 2024 non erano tutte in palette.

Intervista a Ferdinando Schetty Consulente d'immagine

A cura di Giusy Dente

Zendaya in Giorgio Armani Privé

La cerimonia degli Oscar 2024 è stata un trionfo di eleganza senza tempo. Sul red carpet le celebrity hanno sfilato con creazioni glamour e sofisticate tra strascichi, guanti, gioielli preziosi, cristalli scintillanti (e anche i pois di Jennifer Lawrence!). Il nero è andato come sempre per la maggiore: il total black resta iconico e intramontabile, per le serate di gala in cui si vuole essere impeccabili. Per esempio lo ha scelto Margot Robbie, mettendo da parte i look Barbiecore a cui ci aveva abituati. Viceversa, il Vanity Fair Oscar Party ha permesso alle star di osare un po' di più, difatti sono andati per la maggiore i nude look all'insegna delle trasparenze: Emily Ratajkowski ha puntato su un abito scultura surrealista, Vanessa Hudgens ha annunciato la gravidanza mettendo in mostra il pancione, Demi Moore ha sfilato con le figlie tutte elegantissime in abiti da sera con maxi scollature. La serata di premiazione e l'after party hanno visto la partecipazione di tantissimi ospiti, che però non sempre hanno centrato in pieno le loro scelte di stile, in quanto a colori. A Fanpage.it, ha fatto un'analisi il consulente di stile Ferdinando Schetty.

Emma Stone vince (il suo verde menta un po' meno)

Il verde menta non è forse il colore più azzeccato, per Emma Stone. L'attrice ha portato a casa la sua seconda statuetta e ha ritirato il premio col vestito rotto! C'è stato infatti questo imprevisto proprio poco prima di salire sul palco! In passato, ha fatto scelte di stile più adatte, più in palette rispetto a quella della serata di premiazione. "Ci voleva qualcosa di leggermente più scaldato. Bellissimo il taglio dell'abito col peplo sul punto vita, che ricorda un po' le atmosfere di Povere creature, qui in versione più elegante. Meraviglioso anche il make-up. Ma il colore convince meno: ci voleva un verde meno menta. Si poteva fare di meglio, ma sarebbe stato ancora peggio col grigio o col nero" ha commentato il consulente d'immagine.

Emma Stone in Louis Vuitton

Margot Robbie in nero non piace

Margot Robbie scegliendo un outfit total black ha forse voluto rappresentare il suo disappunto per la mancata nomination agli Oscar: una sorta di protesta la sua. Si è vestita da Barbie arrabbiata, in nero, mettendo da parte lo sgargiante stile Barbiecore sfoggiato per mesi, durante tutto il press tour del film. Eppure, proprio il rosa (nuance per eccellenza della bambola Mattel) era un colore perfetto per lei, capace di farla risaltare al meglio. Lo stesso non si può dire del nero, purtroppo, che ha molto penalizzato il look per gli Oscar 2024.

Margot Robbie in Versace Atelier

Secondo l'esperto: "Mi aspettavo il rosa, perché su Margot Robbie il nero dà proprio l'idea di pesantezza. Magari voleva comunicare questo, in relazione alla mancata nomination che ha scatenato un putiferio. America Ferrera, invece, candidata come Miglior attrice non protagonista, si è vestita di un bel rosa che le stava molto bene. Forse è stato un gioco di comunicazione, ma Margot Robbie è una Light Spring: vuole colori caldi, brillanti. Quando si veste di oro, corallo, giallo e colori primaverili risplende".

America Ferrera in Atelier Versace

Zendaya regina della serata

Zendaya ama giocare coi look, coi colori, ama sperimentare con le acconciature, difatti ha abituato il suo pubblico a trasformazioni sempre diverse. Nelle scorse settimane, per il lancio di Dune 2, ha stupito con una serie di outfit in piena estetica fembot. Per la serata di premiazione degli Oscar 2024, si è affidata a una scintillante creazione firmata Giorgio Armani Privé, da vera diva glamour. La scelta, merito del suo storico stylist Law Roach, convince a metà: "Zendaya è bellissima, ha una fisicità che ricorda una statua greca: anche per questo il taglio del vestito su di lei è un incanto. Ma se al posto del grigio-silver un po' antracite ci fosse stato del dorato, sarebbe stato ancora più valorizzato: un oro anticato scuro, non dorato champagne sarebbe stato meglio. Lei è un Deep Autumn: è perfetto coi toni scaldati, quella tonalità di silver non mi fa impazzire".

Giorgio Armani Privé

Promossa a pieni voti Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy non sbaglia un colpo e non sbaglia neppure agli Oscar 2024, col suo abito Dior Haute Couture capace di riflettere alla perfezione tutta la sua eterea eleganza. Ben calibrata anche la scelta del colore: "Era un incanto: sembrava appena uscita dal Lago Dei Cigni. Poi lei ha anche il collo lunghissimo, gli occhi grandi, il viso a cuore: sembra provenire da un mondo fatato. Ha uno sguardo da sirena. Il colore del vestito ricorda la sua bellezza eterea, per fortuna non le hanno messo il nero né colori caldi: col silver è meravigliosa".

Anya Taylor-Joy in Dior Haute Couture

Kirsten Dunst e Charlize Theron in bianco non convincono

Kirsten Dunst e Charlize Theron hanno scelto l'intramontabile eleganza del total white, che però su di loro non è una scelta che premia. Sono due donne incantevoli, ma attenendosi all'armocromia, il bianco non è il colore capace di valorizzarle in pieno. Vale soprattutto per la seconda: "Abito stupendo, ma le sopracciglia scure, il grigio e il capello laccato andavano ad appesantirla. Pensiamola in gold: è tutta un'altra cosa. Lei è una Spring: se al posto dell'argento ci fosse stato l'oro sarebbe stato perfetto. Su una Light Summer il bianco sporco, qualcosa di raffreddato può funzionare. Su di lei no, l'hanno scurita troppo e comunica pesantezza".

Charlize Theron in Christian Dior Haute Couture

Leggermente meglio per la collega, penalizzata non tanto dal colore dell'abito quanto da quello del make-up: "Mi è piaciuta, anche perché non era un bianco ottico, aveva una puntina di grigio. Però non mi ha convinto il make-up: il rossetto è il primo colore che vedo. Se avessero optato per un tono più lamponato e delicato sarebbe stato perfetto nell'insieme".

Kirsten Dunst in Gucci