Margot Robbie lancia il trend dell’estate: sì alla french manicure, ma rosa in stile Barbie Margot Robbie fuori dal set si sta divertendo a vestire i panni di Barbie dalla testa ai piedi (unghie comprese). La sua ultima manicure è in stile Barbiecore.

A cura di Giusy Dente

Margot Robbie in Versace

Si avvicina la fatidica data che i fan di Barbie attendono da mesi. Il 21 luglio finalmente uscirà nelle sale cinematografiche italiane il film dedicato alla bambola più famosa del mondo, interpretata da Margot Robbie (e con Ryan Gosling nei panni di Ken). L'attrice durante il tour promozionale sta optando per outfit che in tutto e per tutto replicano quelli della bambola, alcuni ispirati davvero a costumi iconici da lei sfoggiati nel corso degli anni. A fare da protagonista è il rosa, dalla testa ai piedi (ma anche sulle unghie).

Il trend delle unghie da Barbie

È a tutti gli effetti esplosa la Barbie mania e ha il rosa come protagonista, non solo per quanto riguarda l'abbigliamento ma anche le unghie. Da mesi questa tonalità, da sempre associata al mondo dell'iconica bambola, è diventata la tendenza più gettonata sulle passerelle. Non a caso si parla di estetica Barbiecore, che ha conquistato davvero tutti: basta dare un'occhiata ai look da red carpet, alle collezioni delle principali Maison, agli outfit di celebrity e royals. Non hanno resistito al fascino del rosa neppure la principessa Kate Middleton e la regina di Spagna Letizia Ortiz.

Margot Robbie in Versace

Margot Robbie sul set ha indossato un guardaroba fluo e total pink diventato immediatamente virale. E non è il solo trend a tema che spopola sui social. Attualmente gli utenti di TikTok si stanno sfidando imitando la camminata in punta di piedi di Barbie. Ma anche fuori dal set l'attrice ha portato avanti lo stile Barbiecore. Durante il tour promozionale ha puntato spesso sul rosa e il fucsia, sfoggiando creazioni realizzate appositamente per lei e scelte con l'aiuto dello stylist Andrew Mukamal. A Seoul, per esempio, ha incantato con due look firmati da una Maison italiana. Versace ha rielaborato per lei i costumi di una bambola degli anni Ottanta: Barbie Day and Night. Prima un tailleur formale, poi un abito con gonna in tulle con corpetto scintillante. Non è passata inosservata la manicure: in perfetto stile Barbiecore.

La manicure Barbiecore di Margot Robbie

A Seoul, Margot Robbie ha completato i look total pink realizzati per lei da Versace con un manicure perfettamente abbinata. Ha puntato su una french manicure diversa dal solito: non con la punta dell'unghia bianca quindi. Ha invece scelto una manicure bicolore realizzata dalla nail artist sudcoreana Cho, con base rosa pallido e un accento fucsia sulle punte. Il risultato è decisamente chic e sbarazzino, perfetto per l'estate e per sentirsi in tutto e per tutto delle perfette Barbie.