Kate Middleton non resiste al rosa Barbie, d’estate è romantica con l’abito bon ton Il rosa ultimamente è uno dei colori preferiti di Kate Middleton. Lo ha nuovamente sfoggiato nell’uscita pubblica odierna.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton con lo stesso vestito a Wimbledon nel 2021

Con l'uscita pubblica odierna, Kate Middleton ha combinato due delle sue grandi passioni: l'arte e la beneficenza. La principessa, infatti, ha preso parte alla riapertura del museo londinese Yung V&A. Per l'occasione, è apparsa incantevole in rosa.

Kate Middleton sempre vicina ai bambini

Pochi giorni fa la principessa del Galles di bianco vestita ha partecipato alla riapertura della National Portrait Gallery di Londra, che dopo un lungo periodo di chiusura e ristrutturazione ha finalmente riaperto le porte al pubblico. Stavolta si è invece recata al Yung V&A, in precedenza noto come V&A Museum of Childhood, di Bethnal Green (a est di Londra). La struttura ha ufficialmente riaperto al pubblico dopo una ristrutturazione triennale.

Kate Middleton, appassionata di arte e fotografia, è una mecenate del V&A (dal 2018) e tutti conoscono il suo impegno per le cause umanitarie che riguardano la tutela dell'infanzia e la protezione dei bambini. Questo istituto in particolare è proprio dedicato a bambini da 1 a 14 anni e ha aperto tre nuove gallerie: Play, Imagine e Design, costruite con lo scopo di ispirare la creatività dei più piccoli, di incrementare lo sviluppo del linguaggio e delle capacità motorie attraverso l'arte e il gioco.

in foto: abito Ahana

Il look di Kate Middleton

La principessa del Galles per l'appuntamento odierno ha riproposto uno dei suoi look più belli. Ha indossato un abito midi di Ahana, in una delicata nuance rosa cipria. Si tratta del modello Beulah, composto da corpetto a maniche corte con bottoncini e ampia gonna svasata con cintura in vita. Costa 800 euro. Come accade spesso nei royal look di Kate Middleton, anche questo è riciclato. Il vestito ha fatto la sua comparsa per la prima volta a Wimbledon nel 2021.

Kate Middleton presso The Young V&A

Stavolta lo ha abbinato a un paio di scarpe col tacco Jimmy Choo bianche da 595 euro, aggiungendo un paio di orecchini pendenti di diamanti Mappin & Webb che include spesso nei suoi look quotidiani e che costano poco più di 2000 euro. Ultimamente Kate Middleton (e come lei anche le altre regine e principesse) indossa spesso il rosa. Lo ha indossato al recente Chelsea Flower Show (per omaggiare Elisabetta II) e anche per una visita al Foundling Museum (con elegante cintura di perle). È una tonalità di tendenza, che al tempo stesso esprime femminilità e fiducia in sé stessi.