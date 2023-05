Kate Middleton in rosa: la scelta del colore è un omaggio alla regina Elisabetta Look rosa per Kate Middleton. La principessa ha preso parte a un evento che Elisabetta II amava moltissimo. La scelta del rosa è proprio un omaggio alla regina.

Terminati i festeggiamenti in onore di Carlo e Camilla, incoronati re e regina, Kate Middleton è tornata ai suoi impegni. È stata una settimana impegnativa per lei, in occasione della Mental Health Week. La principessa è in prima fila quando si tratta di salute mentale, è un tema che le sta particolarmente a cuore e dunque ha partecipato a diversi appuntamenti: prima con un blazer giallo mimosa e poi con un abito chemisier verde dal colore simbolico. Oggi è stata invece la volta del Chelsea Flower Show. La principessa del Galles ha fatto una sorpresa ai bambini, partecipando con loro a una sessione di giardinaggio con picnic. La scelta del rosa non è stata affatto casuale.

Il look rosa brillante di Kate Middleton

Kate Middleton è solita riciclare spesso i suoi look, per le uscite pubbliche e gli eventi ufficiali. Lo ha fatto anche per il Chelsea Flower Show. Si tratta di una grande esposizione floreale, tra le più antiche ed importanti della Gran Bretagna, frequentata annualmente da visitatori provenienti da tutto il mondo. Viene organizzata a Londra dalla Royal Horticultural Society al Royal Hospital Chelsea.

La regina Elisabetta, da appassionata di fiori e giardinaggio, era una grande fan della mostra e la visitava regolarmente. L'anno scorso la partecipazione della sovrana all'esposizione ha segnato il suo ritorno in pubblico dopo alcuni problemi di salute: vestita con un cappottino rosa brillante ha fatto visita a 10 giardini. È stata la sua ultima volta alla mostra. La stessa Kate Middleton ha un legame speciale col Chelsea Flower Show, visto che nel 2019 ha co-progettato uno dei giardini (con gli architetti del verde Andrée Davies e Adam White).

Essendo una grande amante della natura, lo ha fatto per incentivare le persone a trascorrere più tempo all'aria aperta. Quest'anno la mostra di fiori, la prima dalla morte di Elisabetta II, è dedicata proprio all'impatto positivo che il giardinaggio ha sulla salute mentale. Kate Middleton ha scelto non a caso proprio un pink look, come quello sfoggiato l'anno scorso dalla defunta regina. L'abito chemisier leggermente plissettato è lo stesso indossato in una precedente occasione, firmato ME + EM. Lo ha abbinato a un paio di scarpe con zeppa di Castañer.