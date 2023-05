Kate Middleton in abito chemisier verde smeraldo (e il colore non è una scelta casuale) Kate Middleton ha fatto visita al Anna Freud Centre di Londra per celebrare la Mental Health Week. Il colore dell’outfit ha a che fare con questa ricorrenza.

Kate Middleton in Suzannah London

Terminati i festeggiamenti in grande stile per l'incoronazione di re Carlo III e consorte Camilla, è tempo di tornare al lavoro, per la royal family. La principessa del Galles, in prima fila per il tema della salute mentale, è impegnata in occasione della Mental Health Awareness Week, occasione di dibattito per riflettere su quanto l'ansia influisca sulla vita di molti giovani, su quanto la loro salute mentale sia fondamentale per un corretto sviluppo e un futuro felice. L'ha inaugurata recandosi (da sola, senza il principe William) nella città di Bath, nel sud-ovest dell’Inghilterra: qui ha trascorso del tempo con i giovani coinvolti nel Dame Kelly Holmes Trust, un ente di beneficenza. Oggi invece Kate Middleton ha fatto visita alla sede londinese del Anna Freud Centre (di cui è patrona), altra organizzazione ugualmente impegnata in nome del benessere mentale delle future generazioni.

Kate Middleton in Suzannah London

Il nuovo look di Kate Middleton

Kate Middleton ha scelto per l'occasione un abito di Suzannah London. Si tratta di un modello chemisier color smeraldo, descritto sul sito ufficiale del brand come una reinterpretazione ispirata dall'archivio vintage. La creazione originale è un Wiggle Dress della fine degli anni '40, adattato con linee leggermente diverse, così che risultasse più fluido e delicato lungo tutta la gonna, dai fianchi all'orlo.

in foto: abito Suzannah London

L'abito ha una silhouette avvitata, messa in evidenza con una cintura sottile. Presenta maniche leggermente a palloncino e bottoni foderati con seta blu navy a contrasto. Costa 3560 euro e non è del tutto una new entry nel guardaroba della principessa. Ne possiede uno uguale, ma bianco, indossato nel 2022. Per lei è un'abitudine, avere vestiti uguali ma di colori diversi: è una strategia per "ottimizzare" i look.

Ha abbinato l'abito a un paio di scarpe bicolor beige-nero con cinturino sulla pianta del piede di Alessandra Rich (riciclate), senza dimenticare il solito tocco low cost: un paio di orecchini di Accessorize da appena 12 euro. La scelta del verde non è casuale: il simbolo internazionale della consapevolezza della salute mentale è proprio di questo colore.