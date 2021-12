Kate Middleton ha una strategia segreta: perché compra ogni abito in due colori diversi Kate Middleton è un’icona di stile internazionale, ma non tutti sanno che ha una strategia per “ottimizzare” i look.

A cura di Beatrice Manca

Kate Middleton è decisamente una delle icone di stile della famiglia reale britannica: è sempre impeccabile e ogni suo look fa tendenza. La Duchessa però è anche una donna molto pragmatica e concreta e non ama gli sprechi: è nota la sua passione per gli outfit riciclati, perfino di dieci anni prima. Non tutti sanno però che la Duchessa ha una strategia "segreta" nella scelta degli outfit: quando trova un abito che le dona lo prende in due varianti di colore diverse.

Il cappotto del concerto di Natale ha un gemello

Il look natalizio di Kate Middleton ha incantato tutti: cappotto rosso con fiocco e scarpe abbinate. Ma i fan più accaniti della Duchessa lo hanno riconosciuto: è lo stesso modello di quello indossato al funerale del principe Filippo, firmato Catherine Walker, con la differenza del colore. In quell'occasione, ovviamente, era nero. Non si tratta di un caso isolato: scorrendo gli outfit della Duchessa si notano molti abiti "doppioni".

Kate Middleton in Catherine Walker

Kate Middleton compra lo stesso abito in due colori diversi

Almeno una volta sarà capitato a tutti: troviamo un abito così bello che siamo tentati di comprarlo in due occasioni diverse. La Duchessa ha una strategia simile per i suoi modelli preferiti: ne possiede due varianti, in due colori diversi, che indossa a distanza di almeno un anno per non ripetersi troppo.

Kate Middileton in Emilia Wickstead

Un esempio? L'abito di Emilia Wickstead lilla indossato a un summit sulla salute mentale a Londra nel 2018 e riproposto identico in verde scuro l'anno successivo.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Oppure il vestito Alexander McQueen fucsia del matrimonio della principessa Eugenie, identico al vestito rosa indossato a Trooping The Colour. In questo modo costruisce un guardaroba "collaudato" ed estremamente riconoscibile, pur variando gli outfit. Squadra che vince non si cambia, neanche nei look!