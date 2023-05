Kate Middleton anticipa l’estate col blazer giallo sole (e un top low cost da 30 euro) La principessa del Galles Kate Middleton ha illuminato una giornata piovosa con un look colorato: il top è di una catena low cost.

A cura di Beatrice Manca

In queste giornate di temporali primaverili, in cui il sole stenta a farsi vedere, Kate Middleton ha la soluzione di stile per sognare l'estate: un outfit a tinte brillanti. Durante una visita a Bath, la principessa di Galles ha portato il sole con un look casual e colorato con scarpe da ginnastica e giacca color giallo mimosa. Una risposta sottile agli ultimi look di Meghan Markle?

Il blazer colorato di Kate Middleton

La principessa del Galles ha dato uno strappo alle regole che vorrebbero il total white solo in estate, abbinando un top a costine bianche low cost (è firmato H&M e costa circa 34 sterline, l'equivalente di 39 euro) e un paio di pantaloni bianchi di Alexander McQueen. Ha aggiunto un tocco di colore all'insieme indossato una giacca LK Bennett color giallo intenso. Ha completato il look con un paio di sneakers del brand Veja.

La sfida di stile tra Meghan Markle e Kate Middleton

I colori primari come il giallo sono la tendenza di stagione, ma la scelta del look di Kate Middleton è in realtà un omaggio al centro Dame Kelly Holmes Trust. Il giallo, infatti, è il simbolo della struttura che Kate Middleton ha visitato in occasione del mese della salute mentale. Dall'altra parte dell'oceano, anche Meghan Markle è impegnata sullo stesso fronte: ha visitato un centro giovanile di Santa Barbara insieme al principe Harry, sfoggiando un look diametralmente opposto, total black. Anche a colpo d'occhio, la distanza tra le due royal non potrebbe essere più netta di così.

