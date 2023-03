Kate Middleton col must have della primavera: dove comprare il suo blazer bianco low cost Il blazer bianco di Kate Middleton è il capo perfetto per un look primaverile delicato e chic. La principessa si è affidata al suo brand low cost preferito.

A cura di Giusy Dente

Vestirsi come una principessa è possibile, se la principessa in questione è Kate Middleton. La principessa del Galles (il titolo che ha acquisito in seguito alla morte di Elisabetta II) è nota per il suo buon gusto in fatto di abbigliamento. Non ha mai tradito l'etichetta reale: è sempre stata fedele ai codici stilistici richiesti a un membro della royal family, distinguendosi per eleganza e classe. Il blazer è il must del suo guardaroba. Soprattutto agli incontri di lavoro ama sfoggiarli, perché perfetti per un look da business woman. E se solitamente affida i suoi look a brand di lusso come Emilia Wickstead, Alexander McQueen e Michael Kors, non mancano occasioni in cui invece la moglie del principe William preferisce puntare sul low cost.

Il nuovo look di Kate Middleton

Kate Middleton ha a disposizione uno sconfinato guardaroba in cui spiccano soprattutto abiti midi (possiede gli stessi modelli in più tonalità di colore), tailleur e gli iconici cappottini bon ton. In particolare è quello color cammello il suo preferito, che ama inserire in look full color di grande eleganza. La principessa è un'icona di stile: i suoi outfit vanno a ruba al punto da diventare in breve tempo sold out, sugli shop online. Si tratta del cosiddetto "effetto Kate Middleton": tutti vogliono emularla, vestirsi come lei.

Considerato che spesso si affida a brand low cost, non risulta poi coì difficile farlo. La 41enne, infatti, è nota per l'attenzione che presta al tema della sostenibilità ambientale e del riciclo. In diverse occasioni ha proposto gli stessi look e in più di un'occasione si è rivolta a brand low cost, piuttosto che a griffe di lusso. In particolare, alcuni capi del suo guardaroba sono firmati Zara e sono quelli che più di tutti riscuotono successo, perché facilmente replicabili.

in foto: blazer Zara

Proprio di Zara è il blazer sfoggiato dalla principessa, un capo riciclato, indossato anche il mese scorso. È un modello doppiopetto bianco in tessuto strutturato con collo a revers, maniche lunghe con spalle segnate, grossi bottoni goffrati color oro. Costa circa 86 euro. Lo ha abbinato a un paio di jeans e a una semplice T-shirt bianca: è il perfetto look primaverile che non può mancare nel guardaroba e che sarà sicuramente copiatissimo.