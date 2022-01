Il cappotto da cui Kate Middleton non si separa mai: il camel coat è il modello da avere Seconda uscita pubblica di Kate Middleton in pochi giorni: ha fatto visita col principe William al Clitheroe Community Hospital, con un look full color perfetto.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 è cominciato all'insegna degli impegni ufficiali, per i duchi di Cambridge. La coppia ha fatto la prima uscita di coppia pochi giorni fa: non si vedevano insieme dal concerto di Natale, quello in cui Kate Middleton ha incantato tutti suonando il pianoforte per la prima volta, di rosso vestita. I due hanno inaugurato il nuovo anno facendo visita prima al Foundling Museum di Londra, dove hanno preso parte a un incontro su un tema che sta a loro particolarmente a cuore: il futuro dei bambini in affido. Poi è stata la volta della visita al Clitheroe Community Hospital, una struttura nel Lancashire che pratica la pet therapy. Kate Middleton ha come sempre attirato gli sguardi di tutti, col suo outfit impeccabile.

Il look di Kate Middleton

Per informarsi sulla pet therapy e per conoscere le difficoltà incontrate dagli operatori del Clitheroe Community Hospital in tempo di pandemia, Kate Middleton ha scelto un look tono su tono. La duchessa ha parlato col personale ospedaliero e ha dedicato le sue attenzioni a un cucciolo in particolare della struttura di nome Alfie, un cockapoo addestrato come cane da terapia. Lo ha preso tra le braccia e lo ha coccolato, forse colpita dal suo pelo, perfettamente abbinato ai colori del suo outfit full color.

Per l'occasione la moglie del principe William ha indossato un capo must have: l'intramontabile cappotto cammello che tutte le donne dovrebbero avere nel loro guardaroba, perché versatile e glamour. Quello scelto dalla duchessa è di Massimop Dutti, un modello di media lunghezza davvero elegante, con chiusura doppiopetto e bottoni in oro. Lo ha abbinato a una gonna midi Iris & Ink Ernestine in misto lana merino a coste color cammello; stesso brand e stesso colore per il maglioncino a collo alto, ugualmente a coste. A completare il look, nessun gioiello della collezione reale, bensì orecchini Missoma d'oro giallo con pietra rosa da 85 sterline (circa 100 euro).

Come sempre, anche stavolta la duchessa non ha rinunciato al ‘riciclo'. Il cappotto cammello, infatti, è un capo che ama particolarmente e che ha sfoggiato in più di un'occasione: lo aveva indosso durante la visita alla Newham Ambulance Station nel marzo 2021, ma anche durante quella al Belfour Hospital in Scozia nel maggio dello stesso anno e per quella di gennaio al centro per l'Infanzia di Cardiff. La duchessa è il perfetto esempio di come, con questo capo, sia davvero impossibile sbagliare outfit.