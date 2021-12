Kate Middleton al pianoforte suona con Tom Walker per ricordare le vittime di Covid Kate Middleton suona il pianoforte per la prima volta in pubblico, accompagnando il cantante Tom Walker durante il concerto “Together at Christmas”, per ricordare le vittime della pandemia.

A cura di Ilaria Costabile

Kate Middleton si è mostrata in una versione completamente inedita al pubblico inglese, cimentandosi per la prima volta in pubblico in un'esibizione ripresa anche dalla tv di Stato, tenutasi per Natale nell'Abbazia di Westminister. La Duchessa di Cambridge, infatti, ha accompagnato al pianoforte uno degli artisti più noti della scena musicale inglese, e non solo, ovvero Tom Walker, in un suggestivo e intimo concerto per rivolgere un pensiero a coloro che non ci sono più a causa della pandemia.

La prima volta di Kate Middleton in concerto

Una donna dai tanti interessi e dalle mille abilità, così si potrebbe definire in poche parole Kate Middleton, sempre più amata dai sudditi inglesi che hanno potuto ammirarla in una veste completamente nuova. Seduta al pianoforte e visibilmente emozionata e tesa per la performance, la moglie del principe William si è dilettata nell'accompagnare Tom Walker, uno degli artisti più conosciuti e amati del momento, nel brano For Those Who Can't Be Here, durante l'evento "Together at

Christmas". Un omaggio sentito e struggente per tutti coloro che sono stati vittime della pandemia, un ricordo che possa fungere anche da monito, in un momento in cui la Gran Bretagna si trova nuovamente ad affrontare un'ondata di contagi che, con l'arrivo della nuova variante, stanno mettendo a dura prova il paese.

Il commento di Tom Walker

La performance è stata registrata giovedì, prima della messa in onda durante la serata della Vigilia di Natale, e a questo proposito è stato il cantante a commentare l'idea di duettare con la Duchessa di Cambridge, elogiando la sua dedizione e la sua bravura:

