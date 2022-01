I 40 anni di Kate Middleton celebrati in tre foto di Paolo Roversi: “L’ho fatta danzare” Kate Middleton compie 40 anni e può festeggiare anche l’Italia perché l’evento della Duchessa di Cambridge viene celebrato con tre fantastici ritratti scattati da Paolo Roversi.

Kate Middleton compie 40 anni e può festeggiare anche l'Italia perché l'evento della Duchessa di Cambridge viene celebrato con tre fantastici ritratti scattati da Paolo Roversi. Le fotografie entrano a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra. Al Corriere della Sera, Paolo Roversi ha raccontato la genesi delle tre fotografie: "L'ho fatta danzare davanti all'obiettivo". Per le foto, ha usato "solo luce naturale, poco trucco e niente acconciatura, la volevo contemporanea".

Le foto per i 40 anni di Kate Middleton

Kate Middleton ha festeggiato i 40 anni con tre fotografie in cui indossa tre differenti abiti di Alexander McQueen. Paolo Roversi ha descritto la sessione di foto con Kate Middleton come "un momento di pura gioia", aggiungendo inoltre che una persona come la Duchessa di Cambridge potrebbe "portare speranza al mondo intero con la sua energia positiva".

"Kate Middleton è molto apprensiva"

Il racconto di Paolo Roversi sull'incontro a Kensington Palace per la sessione: "È stato un bell'incontro. Ma sulle prime la Duchessa era apprensiva", ha spiegato Roversi "Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non abituata a posare; conoscendo le mie foto con le modelle era un po’ timorosa nell’affrontare una vera e propria seduta, che ha richiesto poi circa quattro ore di lavoro. Ma una volta cominciato sarebbe stato facilissimo, l’ho rassicurata. E così è stato". Paolo Roversi ha immaginato Kate Middleton come la Angelica del Gattopardo di Luchino Visconti. D'altronde, racconta ancora il fotografo, Kate Middleton è una donna appassionata d'arte italiana: "Ha fatto studi anche a Firenze ed è molto appassionata di fotografia, in particolare di autori come Julia Margaret Cameron e Lewis Carroll che scrisse Alice nel Paese delle Meraviglie".

Secondo quanto riferiscono fonti estere, Kate Middleton festeggerà il suo quarantesimo compleanno nella giornata di domenica, 9 gennaio, in privato con la famiglia nella propria tenuta nel Norfolk.