Meghan Markle torna sul red carpet con Harry e mamma Doria: veste d’oro col tubino cut-out Meghan Markle è tornata su un red carpet, lo ha fatto in occasione dei Women of Vision Awards, durante i quali è stata premiata per il suo impegno a favore delle donne. Per l’occasione ha brillato con un sofisticato abito d’oro: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Meghan Markle e della sua assenza all'incoronazione di re Carlo III ma solo nelle ultime ore è tornata a mostrarsi ufficialmente in pubblico. Fino ad ora era stata prima paparazzata alle prese con una sessione di trekking, poi fotografata in versione casual durante un evento della sua fondazione Archwell, ma è stato ieri sera che ha dimostrato di essere la più glamour delle Duchesse internazionali. Ha partecipato ai Women of Vision Awards organizzati dalla Ms Foundation ed è salita addirittura sul palco per ritirare il premio più ambito. Perché le è stato consegnato? Per il suo impegno nel dare potere e nel difendere le donne di tutto il mondo: ecco cosa ha indossato per l'attesa cerimonia.

Perché Meghan Markle ha ricevuto il Women of Vision Awards

Ieri sera Meghan Markle ha partecipato ai Women of Vision Awards che si sono tenuti a New York, lo ha fatto in compagnia del principe Harry e di sua madre Doria Ragland, con i quali ha calcato il red carpet, dando vita a un adorabile quadretto familiare. È però salita sul palco "in solitaria", a consegnarle il premio è stata l'iconica femminista e attivista Gloria Steinem. Era già da diverse settimane che si sapeva dell'importante traguardo della Duchessa, ad annunciarlo era stata Teresa C. Younger, presidente e CEO della Ms. Foundation, che in un comunicato stampa l'aveva definita una "incredibile leader che ha lavorato instancabilmente a favore dell'uguaglianza di genere e razziale in tutto il paese e nel mondo".

Meghan Markle ai Women of Vision Awards

Chi ha firmato l'abito d'oro di Meghan Markle

Per il ritorno sul red carpet newyorkese Meghan Markle non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto sull'oro, sfoggiando un abito metallizzato firmato Johanna Ortiz. Si tratta di un modello strapless a tubino con la gonna al ginocchio, un piccolo spacco centrale e un micro cut-out a forma di diamante sotto al seno.

Abito Johanna Ortiz

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta col tacco a spillo di Tom Ford, una borsetta coordinata di Carolina Herrera e degli orecchini preziosi di J.Crew. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati portati su un lato in stile vecchia Hollywood. Harry non è stato da meno in fatto di stile, è apparso elegantissimo con un completo sartoriale blu scuro abbinato a camicia bianca e cravatta azzurra. In versione divi hollywoodiani non sono forse impeccabili?