Il ritorno di Harry e Meghan Markle: i look casual nascondono un dettaglio griffato Le nuove foto del principe Harry e di Meghan Markle esprimono, anche con gli abiti, tutta la distanza che c’è tra loro e la famiglia reale.

A cura di Beatrice Manca

foto via Archwell.com

Mentre a Londra tutti i riflettori erano puntati sull'incoronazione di re Carlo III e sulla royal family, in California Harry e Meghan preparavano il loro ritorno sulla scena pubblica. Prima alcune apparizioni in sordina, come le foto paparazzate di Meghan Markle durante un'escursione, poi è arrivata la cena tra star a Montecito con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow. Adesso i Sussex tornano in pubblico, condividendo alcune foto dei nuovi progetti (e dei nuovi look!)

Harry e Meghan in California

Harry, principe in jeans

In California, Harry e Meghan si dedicano a molte attività sociali e di beneficienza tramite la loro fondazione, Archwell. In occasione del mese dedicato alla salute mentale, i Sussex hanno fatto una visita a sorpresa a AHA!, un'associazione giovanile di Santa Barbara. Per l'occasione, la coppia è apparsa in versione casual. Il principe Harry ha indossato jeans e una polo blu con le sneakers slip on, completando il look con braccialetti etnici al polso. Niente di più lontano dalla formalità dell'incoronazione e dell'abito Dior che ha sfoggiato per l'occasione.

Il look bon ton di Meghan Markle

Anche Meghan Markle ha indossato una polo scura, ma in versione più ricercata e bon ton. L'attrice di Suits ha indossato una maglia nera a maniche lunghe di Another Tomorrow abbinandola a una gonna a matita del brand Lafayette 148. Il tocco di classe? I tacchi nude di Aquazzura e i gioielli d'oro di Cartier: il bracciale Love e l'orologio Gold Tank Cartier. Meghan ha una vera e propria passione per gli accessori di lusso: durante la cena a Montecito sfoggiava infatti un paio di Horan di Hermes, i sandali in cuoio rasoterra più amati dalle star. Al collo la duchessa indossava il famoso ciondolo cristallo "Clarity Retreat" di Maya Brenner per Abagail Spencer. Un modo discreto per annunciare i nuovi progetti?