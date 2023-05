“Ciao Re Carlo”, Harry e Meghan e la prima uscita dopo l’incoronazione con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow Harry e Meghan, avvistati nella loro prima serata dopo l’incoronazione, insieme a Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow per parlare di un “futuro insieme”.

C'è stata l'incoronazione di Re Carlo III ma negli Stati Uniti quasi non se ne sono accorti. Ormai tutti parlano di Harry e Meghan, avvistati nella loro prima serata dopo i fatti recenti. La coppia ha cenato in un importante ristorante di sushi a Montecito insieme alle star assolute americane: Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow. Con loro c'era anche Benji Madden dei Good Charlotte, marito di Cameron Diaz, e Brad Falchuk, il produttore televisivo marito di Gwyneth Paltrow. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, da Tmz al britannico Daily Mail che sottolinea come ormai il duca e la duchessa del Sussex siano ormai inseriti nel "Nuovo Mondo", distanti dai rigidi e desueti protocolli di Corte. Tra le indiscrezioni, si parla di un possibile futuro delle due attrici nelle produzioni di Harry e Meghan.

La prima uscita dopo l'incoronazione di Re Carlo III

Harry e Meghan hanno quindi scelto un ristorante di sushi a Montecito per la loro prima uscita dopo l'incoronazione di Re Carlo III, il 6 maggio. Meghan Markle ha indossato un abito marrone a maniche lunghe, sandali aperti abbinati e una pettinatura a coda di cavallo. Harry Winsdor ha indossato un completo casual: jeans bianchi, maglietta nera e scarpe color sabbia. L'uscita insieme ha fatto discutere anche perché si è sempre parlato di rapporti "intimi" tra Harry e Cameron Diaz, cosa che i due hanno sempre negato. Nel 2011, si parlava che i due frequentassero la stessa palestra esclusiva a South Kensington, a ovest di Londra.

L'incontro per preparare nuove produzioni

Secondo le indiscrezioni, l'incontro tra Harry e Meghan e le attrici Cameron Diaz e Gywneth Paltrow è servito anche per preparare produzioni insieme in vista del futuro. L'esclusivo Sushi Bar Montecito (menu da 165 dollari a persona a salire nonché ristorante consigliato dalla guida Michelin) ha garantito certamente la privacy necessaria per parlare di affari tra un nigiri e un piatto di sashimi.