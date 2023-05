Harry all’incoronazione sceglie un brand francese: perché gli è stata vietata la divisa Per l’incoronazione di re Carlo III, Harry è volato dalla California a Londra. Non è più un senior della royal family, difatti era vestito in modo diverso.

L'incoronazione di re Carlo III ha riportato eccezionalmente tra i royals anche Harry. Il figlio minore del sovrano è volato da Montecito (dove vive con moglie e figli) a Londra per prendere parte all'evento, al termine del quale è subito tornato a casa. La cerimonia è stata vista da ogni parte del mondo e ovviamente grande curiosità c'era proprio sulla figura di Harry, giunto dalla California a Londra da solo: era assente la moglie Meghan Markle. Il duca di Sussex con la scelta di divincolarsi dalla royal family e di trasferirsi lontano da Buckingham Palace ha perso sì ogni dovere, ma anche ogni privilegio: non è più un membro attivo dei royal senior. È per questo motivo che non si è affacciato al balcone al termine della cerimonia, che non si è seduto in Chiesa ai primi banchi e che era vestito in modo diverso dal fratello William, erede al trono nonché principe di Galles.

Il ruolo di Harry all'incoronazione di re Carlo

Il secondogenito del re Carlo III era atteso alla cerimonia di incoronazione e si sapeva che avrebbe preso parte all'evento da solo, senza la moglie Meghan Markle. L'ex attrice è stata invitata, ma ha preferito restare a Montecito coi figli Archie e Lilibet. La sua assenza è stata motivata da Buckingham Palace con la scelta di non allontanarsi per via del compleanno del piccolo Archie, nato proprio il 6 maggio, giorno dell'incoronazione. All'arrivo di Harry è stato subito palese il distacco dal resto della famiglia: difatti è entrato nell'abbazia di Westminster con le cugine Beatrice ed Eugenia di York (accompagnate dai rispettivi mariti), sedendosi lontano dalla royal family, addirittura in terza fila.

Cosa ha indossato Harry

Il figlio di Carlo e lady Diana non ha potuto indossare la divisa militare, sfoggiata invece con orgoglio dalla principessa Anna (sorella del re e unica figlia femmina di Elisabetta II). Quest'ultima ha preso parte alla cerimonia con l'uniforme e le è stato eccezionalmente concesso di mostrarsi in pantaloni, proprio per onorare il suo servizio nell'esercito. Con la cosiddetta "Megxit", Meghan e Harry si sono dimessi da tutti gli incarichi reali. Con questa rinuncia Harry ha perso il diritto di indossare l'uniforme, concesso solo ai membri della royal family in attività.

Niente divisa anche per il principe Andrea, per via dei numerosi scandali in cui è stato coinvolto. Harry ha almeno potuto indossare le medaglie: quella della campagna in Afghanistan, la Golden Jubilee Medal, la Diamond Jubilee Medal e la Platinum Jubilee Medal. Al collo una stella che indica lo status di Cavaliere Comandante del Royal Victorian Order (RVO).

Harry si è affidato a una Maison francese per l'outfit. Questo non sarebbe stato possibile, se fosse stato un membro senior della royal family, che solitamente negli eventi importanti si affida a marchi e stilisti britannici. Harry ha scelto Dior. Il duca ha indossato un abito su misura disegnato appositamente per l'incoronazione da Kim Jones: un frac con revers a lancia, un gilet doppiopetto, pantaloni abbinati, camicia bianca, cravatta grigia e mocassini lucidi scuri. Dior è anche il brand che ha vestito Meghan Markle per le celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta, la scorsa estate.