Meghan Markle con Harry al concerto di Beyoncé: balla sugli spalti tra paillettes e cristalli Meghan Markle ha partecipato al concerto newyorkese di Beyoncé in compagnia di Harry e della mamma Doria Ragland. È stata paparazzata scatenata sugli spalti mentre balla col marito in una versione super scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry hanno ridotto al minimo le loro apparizioni pubbliche da quando sono rimasti coinvolti in un incidente mentre venivano inseguiti dai paparazzi. Certo, continuano a essere fotografati in versione informale tra le strade californiane, ma per il momento preferiscono evitare di partecipare "in presenza" agli eventi mondani. Hanno fatto un'eccezione solo nelle ultime ore, il motivo? Hanno assistito al concerto newyorkese di Beyoncé, che sta girando il mondo con il suo Renaissance Tour. I Sussex hanno acquistato dei biglietti per un palchetto privato e si sono goduti lo spettacolo ballando e scatenandosi come dei "comuni" fan.

Harry e Meghan scatenati al concerto di Beyoncé

Nelle ultime ore si sta parlando molto del Renaissance Tour di Beyoncé ma questa volta i suoi look da sogno non c'entrano nulla: alla tappa che si è tenuta l'altro ieri al SoFi Stadium di Inglewood hanno partecipato anche Meghan Markle ed Harry, accompagnati dalla mamma di lei, Doria Ragland. I tre avevano riservato dei posti su un palco in tribuna e sono stati immortalati dai presenti mentre si scatenavano sulle note delle canzoni più famose di Queen Bey. Fino ad ora non erano mai stati paparazzati in una versione tanto informale ma, nonostante ciò, hanno lasciato tutti senza parole con la loro dolcezza: tra abbracci, balli di coppia e tenerezza hanno dimostrato di essere più innamorati che mai.

Pencil skirt di SPRWMN

Il look da concerto di Meghan Markle

Cosa indossare per essere glamour a un concerto? A rivelarlo è stata Meghan Markle, apparsa trendy e scintillante allo show di Beyoncé. L'ex Duchessa ha lasciato nell'armadio gli abiti principeschi, le giacche rigorose e i classici tailleur, questa volta ha preferito qualcosa di decisamente più appariscente che le ha permesso di non passare inosservata.

Sandali Aquazzura

Ha puntato tutto sull'effetto sparkling con una gonna a matita ricoperta di paillettes argentate firmata SPRWMN e su un paio di sandali di cristalli in tinta di Aquazzura. Ha poi completato il tutto con una semplice canotta total white. Capelli sciolti e lisci, orecchini mini e brillanti e voglia di far festa: Meghan è un'indiscussa regina di stile anche quando rimane lontana dai riflettori.