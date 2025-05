video suggerito

Quali sono i ristoranti stellati low-cost dove i menù degustazione costano 30 euro Volete cenare in un ristorante stellato ma senza spendere cifre da capogiro? Ecco dove vengono offerti menù degustazione low-cost a 30 euro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Osteria degli Assonica

Avete sempre creduto che per mangiare in un ristorante stellato servisse spendere cifre da capogiro? Non è più così: sebbene le stelle Michelin da sempre siano sinonimo di eleganza, altissima qualità e ricercatezza culinaria, esistono alcuni locali che offrono i menù degustazione a cifre abbordabili che spaziano tra i 30 e gli 80 euro. A rivelarlo è stata proprio l'azienda francese che ogni anno premia gli chef che si distinguono per talento: ecco dove gustare piatti di alta cucina senza vedere il proprio conto in banca "prosciugato".

I menù degustazione più economici d'Italia

Il primo ristorante stellato che propone un menù degustazione ad appena 25 euro è l'Osteria degli Assonica a Sorisole, in provincia di Bergamo, dove gli chef Alex e Vittorio Manzoni offrono piatti che cambiano ogni lunedì come tartare di manzo, fonduta al parmigiano, chips di polenta, pescato del giorno e pavlona al mascarpone e fragole. Come è possibile usufruire di questa promo? Bisogna fare visita al locale il lunedì, il giovedì e il venerdì, chiedendo del menù business lunch.

Vintage 1997

A Torino, invece, c'è il Vintage 1997 di Umberto Chiodi Latini, un ambiente accogliente e affascinante che permette di tuffarsi nel Piemonte più autentico. Qui a pranzo viene offerto un menù degustazione da 30 euro oppure colazioni di lavoro con due portate e dessert. Sempre in Piemonte ma a Pinerolo bisogna fare visita a Zappatori di Christian Milone, dove il menù del mercato con proposte stagionali e abbinamenti inusuali viene offerto a 35 euro, mentre in Campania bisogna fare un giro a Vallesaccarda, Avellino, per pranzare da Oasis – Sapori Antichi (al costo sempre di 35 euro).

Leggi anche Il futuro delle compagnie aeree low cost: per risparmiare si viaggerà in piedi

Oasis – Sapori Antichi

I ristoranti stellati con menù tra i 60 e i 70 euro

Se si ha la possibilità di spendere qualcosina in più, l'ideale è l'Osteria del Viandante a Rubiera, in Emilia Romagna, dove i menù degustazione a base di prodotti local, dal tartufo alla culatta, fino ad arrivare al midollo tonnato, vengono proposti a 60 euro (offerta disponibile dal lunedì al venerdì).

Osteria del Viandante

Al Metrò a San Salvo Marina, Abruzzo, Mater1apr1ma, Pontinia (Lt), Trattoria da Amerigo a Savigno (Bo): questi sono solo alcuni dei ristoranti premiati con almeno una stella Michelin in cui si può provare cucina di alta qualità spendendo 60-70 euro. Insomma, a quanto pare esistono numerosissime possibilità in tutta Italia per concedersi una cena "di lusso" ma a prezzi abbordabili, basta solo scegliere il proprio menù preferito.

Mater1apr1ma