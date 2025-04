video suggerito

Ristorante stellato alla ricerca di un assaggiatore: 1000 euro per provare il menù degustazione Siete alla ricerca di un lavoro a tema food che non vi faccia affaticare troppo? Un ristorante stellato di Roma va alla ricerca di un assaggiatore dei suoi menù degustazione: ecco quali sono i requisiti e lo stipendio.

A cura di Valeria Paglionico

Siete appassionati di cucina e siete alla ricerca di qualcosa che vi permetta di lavorare nel settore ma senza fare troppa fatica? Dimenticate le carriere da chef, da aiuto cuoco o da cameriere di sala, la professione che fa al caso vostro è quella di assaggiatore in un ristorante stellato. Sebbene a primo impatto possa sembrare solo una presa in giro, in verità si tratta di un'offerta comparsa davvero su InfoJobs: ecco qual è il locale che va alla ricerca di un "degustatore" dei nuovi menù e qual è lo stipendio che viene proposto a questa insolita figura professionale.

L'offerta di lavoro del ristorante stellato

Si chiama Pipero Roma ed è il ristorante con una stella Michelin che va alla ricerca di un assaggiatore. Si trova in Corso Vittorio Emanuele II ed è uno dei più apprezzati della Capitale italiana, famoso per la sua cucina innovativa e raffinata curata dallo chef Ciro Scamardella. Il fondatore Alessandro Pipero, il "re" dei maître, ha postato l'originale offerta di lavoro su InfoJobs, attirando le attenzioni di tutti coloro che vogliono guadagnare grazie alla passione per la cucina. Cosa serve per essere assunti? Niente abilità particolari o curriculum brillanti, basta amare il cibo e avere "abbastanza" followers sui social. L'assaggiatore che verrà scelto avrà il compito di provare i piatti del menu degustazione, un totale di 10 portate dal valore di 200 euro (vini esclusi), e dovrà dare il suo parere su ogni abbinamento proposto.

Pipero Roma

Quanto guadagna l'assaggiatore di un ristorante stellato

L'assaggiatore avrà anche la possibilità di partecipare alla preparazione di un piatto, di esplorare ogni angolo del ristorante e di scoprire come funziona la cucina di un ristorante stellato: insomma, entrerà a tutti gli effetti a far parte del team del locale. Quanto guadagnerà per ricoprire questo ambito compito? Mille euro netti con hotel e trasporto compresi. Non sorprende che siano stati moltissimi ad aver risposto a un'offerta tanto ghiotta, l'annuncio è addirittura diventato virale e ora i gestori del ristorante devono fare la loro scelta tra oltre 2.000 richieste. Chi, tra critici gastronomici, curiosi e influencer, si aggiudicherà il lavoro? Non resta che attendere la fine delle selezioni per scoprirlo.