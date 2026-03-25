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Il ristorante stellato più economico al mondo si trova a Singapore e offre piatti da poco più di 6 euro

Sapete che a Singapore esiste un ristorante stellato che offre piatti da poco più di 6 euro? Ecco qual è e come è nato.
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A cura di Valeria Paglionico
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Siamo sempre abituati a pensare che provare un menù stellato fosse un'esperienza onerosa che ognuno di noi può concedersi solo poche volte nella vita ma la verità è che non sempre le cose stanno così. Nel cuore di Singapore, città famosa per i suoi grattacieli futuristici e per i suoi giardini tropicali, esiste il ristorante stellato più economico al mondo. Si chiama Hawker Chan ed è lo stand di street food fondato dallo chef Chan Hon Meng che ha raggiunto la notorietà nel 2016, quando ha ricevuto una stella Michelin. Diventato il primo chiosco della storia ad aver ottenuto l'ambito riconoscimento, ha sempre mantenuto stabili i suoi prezzi: ecco quali sono.

Il primo ristorante di street food che ha ottenuto una stella Michelin

Si chiama Hawker Chan ed è il primo ristorante di street food al mondo che è stato premiato con una stella Michelin. A cucinare i piatti super gustosi che fanno parte del menù "stellato" è lo chef malese Chan Hong Meng, ormai considerato una vera e propria star internazionale. Visto il successo della sede originale al Chinatown Complex di Singapore, nel corso degli anni il fondatore ha aperto anche altri chioschi sia nella città che in Thailandia e nelle Filippine. Il punto forte del locale? Nonostante l'ambito riconoscimento, ha mantenuto intatto il suo format, dunque non fa servizio ai tavoli ma i clienti possono servirsi da soli, mettendosi in fila e scegliendo liberamente il piatto che più gli piace.

Hawker Chan
Hawker Chan

I prezzi dell'Hawker Chan a Singapore

Il motivo per cui viene considerato il ristorante stellato più economico del mondo? I prezzi dei singoli piatti, dai dumpling al pollo arrosto, partono da un minimo di poco più di 3 dollari e non vanno oltre i 33 dollari. Il piatto forte dello chef, ad esempio, sono noodle di pollo con salsa di soia e vengono offerti a soli 7,80 dollari nella loro versione basic. Nel caso in cui si vogliano abbinare a carne, pollo e verdure, si paga un extra di circa 1 dollaro. Insomma, è chiaro che da Hawker Chan bastano poco più di 15 dollari per godersi un pranzo completo. In quanti sognano di spendere cifre simili nei ristoranti stellati italiani?

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