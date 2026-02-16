Qual è il ristorante stellato dove gli spaghetti si mangiano con le mani

Siamo sempre stati abituati a credere che i ristoranti stellati fossero il tempio del bon-ton, dove tutto deve rispettare l'etichetta e rigide regole gastronomiche, ma la verità è che esistono anche realtà fuori dagli schemi, dove a trionfare è la convivialità. È il caso di Unforgettable a Torino, un vero e proprio "laboratorio d'avanguardia" che ha saputo mixare alta cucina, originalità e divertimento. Premiato con una stella dalla Guida Michelin, è nato da un concetto dello chef Christian Mandura, che invita i suoi ospiti a mangiare gli spaghetti con le mani e a leccare i piatti.

Il ristorante stellato con un unico grande tavolo

Si chiama Unforgettable, si trova nel centro di Torino ed è il ristorante d'avanguardia fondato da Christian Mandura che nel 2021 ha ricevuto la tanto ambita stella Michelin. Il suo format, però, è decisamente diverso dal solito: non solo mette al centro del menù solo ingredienti vegetali, elimina anche la divisione tra sala e cucina. Al suo interno ha solo un grande bancone che può ospitare al massimo 10 persone e il menù è unico per tutti, così come l'orario di inizio della cena. Tutto avviene "a vista": ogni membro dello staff ha una funzione specifica, c'è chi cucina, chi serve e chi descrive i piatti. I commensali si ritrovano a provare una serie di piatti "al buio" e, man mano che l'atmosfera "si scalda" (con in sottofondo musica house a tutto volume), cominciano a interagire.

Unforgettable

Quanto costa il menù degustazione di Unforgettable

Il pezzo forte del menù degustazione curato dagli attuali chef del ristorante, Stefano Mancinelli e Sabrina Stravato? Gli spaghetti da mangiare con le mani, cosa che stravolge ogni tipo di etichetta bon-ton solitamente associata ai ristoranti stellati. Gli chef servono in un piatto gli spaghetti bianchi e in un altro il condimento: la pasta deve essere presa con le proprie mani e bagnata nella deliziosa salsa preparata sul momento. Non bisogna avere paura di sporcarsi o di apparire poco eleganti, solo in questo modo ogni boccone si rivelerà un'esplosione di gusto. Quanto costa cenare qui? La degustazione base con acqua ha un prezzo di 130 euro a persona, mentre la variante con percorso di vini abbinati e bevande dopocena viene offerta a 225 euro a persona.