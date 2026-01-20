stile e Trend
Dove si trova il ristorante stellato economico, dove un menù degustazione costa poco più di 25 euro

Credevate che per cenare in un ristorante stellato servissero necessariamente centinaia di euro? Esistono delle eccezioni: ecco qual è il locale stellato economico, dove un menù degustazione costa poco più di 25 euro.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Siamo sempre stati abituati a credere che le esperienze nei ristoranti stellati fossero all'insegna del lusso ma la verità è che non è sempre così. Sebbene di solito i menù firmati da chef premiati con almeno una stella Michelin vengano offerti a centinaia di euro, visti i prodotti di eccellenza utilizzati e i lunghi studi portati a termine per gli abbinamenti, esistono delle eccezioni. In Inghilterra, ad esempio si può gustare un pranzo o una cena di alta cucina a poco più di 25 euro: ecco dove si trova il ristorante stellato "economico" e quali sono i suoi prezzi.

Il ristorante stellato più economico del Regno Unito

Si chiama The Coach e viene ufficialmente definito il ristorante stellato più economico del Regno Unito. Si trova a Marlow, nel Buckinghamshire, ed è di proprietà del famoso chef Tom Kerridge, che ha ricevuto la stella Michelin nel 2018 (a soli 4 anni dall'apertura). Il locale riprende sia il design che il menù dei classici pub inglesi: ha il bancone con spillatori e sgabelli alti, i maxi divani di pelle e l'angolo bar illuminato con i super alcolici in vista ma ovviamente propone i classici piatti della tradizione britannica in versione rivisitata, ovvero in chiave contemporanea e sopraffina. La sua particolarità, però, sta nei prezzi super economici, tanto che viene considerato la scelta ideale per una cena raffinata con un budget limitato.

The Coach
I prezzi del "pub" stellato

Cosa si mangia al The Coach? Il menù cambia ogni settimana a seconda dei prodotti di stagione ma in tutti i casi si tratta di piatti tipicamente britannici, dalle uova alla scozzese al merluzzo fritto con budino di piselli, fino ad arrivare alla spalla di agnello brasata. Per quanto riguarda le bevande, non vengono offerti solo analcolici e vini (come di solito succede nei ristoranti stellati), al The Coach c'è anche una lunga e curata lista di birre locali. Quali sono i prezzi? Il menù fisso da due portate costa 20 sterline (23 euro), mentre quello da tre portate 25 sterline (28 euro), i piatti singoli, invece, si aggirano tra le 6 e le 29 sterline (circa 7 e 33 euro). Il ristorante offre anche una colazione in pieno stile british da 16,50 sterline, ovvero poco più di 18 euro. In quanti sognano di provare un menù stellato a prezzi simili?

The Coach
