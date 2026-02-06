Il cibo da asporto “stellato”: qual è il fast food approvato dalla guida Michelin

Siamo sempre stati abituati a pensare che per provare piatti di alta qualità approvati dalla Guida Michelin dovessimo recarci in ristoranti stellati rinomati, prenotando un tavolo con molti mesi di anticipo. La verità, però, è molto diversa. Nella sua versione britannica e irlandese la Guida Michelin ha indicato i vincitori dell'edizione 2026 dei Bib Gourmand Award, ovvero i locali che offrono cibo eccezionale ma a premi convenienti. Tra loro c'è anche un ristorante che propone solo piatti take-away: ecco qual è e quali sono i suoi prezzi.

Dove si trova il ristorante take-away consigliato dalla Guida Michelin

Tra i ristoranti take-away che hanno ottenuto il premio Bib Gourmand dalla Guida Michelin Uk e Ireland c'è Tamila, una tavola calda con sede a Clapham, nei pressi di Wimbledon, a Londra. Nato come un pub che propone specialità indiane, ha aperto prima a Islington con The Tamil Prince e The Tamil Crown, poi, una volta diventato virale su TikTok, ha inaugurato altre due sedi, una a King's Cross, una a Clapham. L'interno è molto spartano con tavoli metallici, tovaglioli di carta e menù stampato plastificato ma in moltissimi richiedono i diversi piatti in versione take-away, così da poter gustare tutto nella tranquillità di casa.

Tamila

Il menù e i prezzi di Tamila

Il suo menù è conciso e semplice, ispirato interamente alla cucina dell'India con curry di carne, pollo tandoori, bhaji di cipolle e masala dosa, il tutto bagnato da cocktail e bevande a tema. Quali sono i prezzi? Si parte da un minimo di 8,5 sterline per degli snack da sgranocchiare come aperitivo e si arriva a 29,5 sterline per un piatto di agnello masala, una famosa specialità etnica. I dessert costano 6,50 sterline, mentre i drink 13,5 sterline. Insomma, a quanto pare non serve andare in un ristorante stellato per provare delle prelibatezze culinaria, anche il take-away può rivelarsi la scelta ideale per organizzare una gustosa (ed economica) cena con gli amici.

