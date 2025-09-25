stile e Trend
Qual è (e quali sono i prezzi) del miglior ristorante d’asporto del 2025 secondo Uber Eats

Ieri sera si sono tenuti a Londra gli Uber Eats Restaurants of the Year Awards: ecco qual è il ristorante da asporto che si è aggiudicato il primato nel 2025.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Ieri sera si sono tenuti a Londra gli Uber Eats Restaurants of the Year Awards, evento arrivato alla sua quarta edizione che ogni anno premia i ristoranti piccoli, indipendenti e da asporto che si distinguono per talento, originalità e gusto. Dopo un'attenta valutazione messa in atto dai giudici, tutti chef o esperti del settore, è stato eletto il vincitore, si chiama Silver's Deli ed è una paninoteca take-away molto famosa in Inghilterra: ecco dove si trova, cosa offre e quali sono i suoi prezzi.

La paninoteca take-away che ha vinto il premio

Silver's Deli è la paninoteca take-away che è stata eletta miglior ristorante da asporto del 2025 da Uber Eats. Aperto solo due anni fa, è riuscito a sbaragliare la concorrenza, aggiudicandosi non solo il primato ma anche un premio di 100.000 sterline da usare come investimento dell'attività. Si trova a Bramley, Leeds, e in poco tempo è diventato super rinomato in tutto il Regno Unito. Il fondatore è Chris Riley, che nel 2023 aveva deciso di chiamare il locale come sua figlia, guardando dei tutorial su YouTube per capire come organizzarlo in modo impeccabile per ottenere successo. Oggi non potrebbe essere più felice del risultato raggiunto e non esita a ringraziare tutti i suoi collaboratori.

Silver’s Deli
Silver’s Deli

Il menù e i prezzi di Silver's Deli

Come ha fatto Silver's Deli a ottenere l'ambito riconoscimento? Oltre a offrire un'atmosfera semplice e familiare, propone un menù variegato e low-cost. Si parte dal classico english breakfast con salsicce, uova e bacon da 6,5 sterline, si continua a pranzo con piatti a base di carne, pollo, insalata o prodotti vegani (prezzi che vanno dalle 6,5 alle 8 sterline) e si conclude con una serie di esclusivi sandwich, tutti preparati al momento con prodotti freschi, che non superano mai le 11 sterline. I più richiesti? Il Salt Beef e Hot Honey Chicken, il primo a base di carne rossa, il secondo con pollo al miele piccante.

Silver’s Deli
Silver’s Deli
Immagine
