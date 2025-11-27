Perché in questo ristorante londinese un hamburger costa quasi 400 euro

La ristorazione è un settore che si sta aprendo sempre di più al lusso e all'esclusività, tanto che in ogni città del mondo esistono delle realtà "a 5 stelle" capaci di trasformare ogni pasto in un'esperienza sensoriale. Tra le più gettonate sui social c'è quella proposta da un noto ristorante di Londra, dove per gustare un hamburger unico nel suo genere si arrivano a spendere quasi 400 euro: ecco qual è il locale che propone il piatto e per quale motivo costa tanto.

Come è condito l'hamburger più caro di Londra

Qual è l'hamburger più caro di Londra? Quello proposto da Otto's, ristorante francese a Bloomsbury che offre una raffinata cucina gallica e romantica. Spulciando il suo menù, si nota che il piatto chiave si chiama Le Burger Bespoke Deluxe, un hamburger super pregiato decisamente diverso da quello che si trova in tutte le macellerie. Innanzitutto viene preparato con quattro diversi tagli di carne (tutti tagliati a mano), ovvero il filetto, il controfiletto, la costata e il carré di agnello appassito, poi il suo sapore viene arricchito con una chela di aragosta e un intero vasetto di caviale. A richiesta è possibile aggiungere anche besciamella, un tuorlo d'uovo e delle patatine fritte.

Quanto costa l'hamburger con caviale e aragosta

L'hamburger Bespoke Deluxe è la portata principale del menù After Death Experience (il cui costo è di 700 sterline, ovvero quasi 800 euro) ma può essere servito anche come piatto unico, il suo prezzo? Ben 300 sterline, ovvero praticamente 400 euro, vista la presenza del vasetto di caviale. Tutti coloro che l'hanno provato (documentando l'esperienza sui social) hanno parlato di un sapore delizioso. L'ideale sarebbe assaggiare i diversi ingredienti tutti in una volta ma in alternativa si può partire dall'aragosta, continuando con il caviale e arrivando, infine, alla carne.