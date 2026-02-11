stile e Trend
Qual è il pub che offre il “miglior pranzo della domenica” (e che è già sold out per tutto il 2026)

Il pranzo della domenica è una vera e propria istituzione in Italia ma in quanti sanno che il migliore al mondo va gustato in Inghilterra? Ecco il ristorante che lo offre.
A cura di Valeria Paglionico
Il pranzo della domenica è una vera e propria istituzione nel nostro paese: è il momento della settimana in cui ci si ritrova con la famiglia o con gli amici, godendosi uno squisito banchetto fatto di specialità locali e piatti iconici. La cosa che in pochi immaginano, però, è che a vincere il premio internazionale come miglior pranzo della domenica al mondo non è stato un ristorante italiano ma britannico: ecco cosa offre e per quale motivo è sold-out per un intero anno.

Il menù della domenica premiato

Si chiama The Bank Tavern, si trova a Bristol, cittadina nel sud-ovest dell'Inghilterra, ed è stato premiato per il suo pranzo domenicale, definito in assoluto il migliore al mondo. Il piatto chiave del pasto offerto è il Sunday Roast, ovvero il must della cucina inglese, un arrosto di carni miste di manzo, tacchino, agnello e maiale, accompagnato dalla saporitissima salsa gravy, patate, carote e Yorkshire Pudding. La preparazione parte il mercoledì e viene supervisionata da 4 chef, che stanno bene attenti ad adeguare il menù alle disponibilità stagionali (ad esempio a volte si ha la possibilità di assaggiare carne di agnello, fagiano o cervo).

Sunday Roast
Perché il The Bank è sold-out per un anno

L'unico piccolo inconveniente della taverna The Bank? Ha già registrato il tutto esaurito per tutto il 2026, addirittura le prenotazioni, attivate allo scoccare della mezzanotte dell'1 gennaio, sono andate sold-out in meno di 2 minuti.

The Bank Tavern
Il motivo è molto semplice: dispone solo di 7 tavoli e non ha alcuna intenzione di ampliare il suo business. I fondatori, infatti, definiscono il locale "un ambiente singolarmente inospitale", vista l'assenza di parcheggio e sala da pranzo, ma non vogliono "snaturarlo", certi del fatto che il segreto del successo sia proprio questa sua unicità. Al di fuori della domenica, infatti, il ristorante è frequentato dai "fedelissimi" che si concedono birre e aperitivi e da pochissimi turisti curiosi, dunque non c'è davvero la necessita di allargarlo.

The Bank Tavern
Viaggi
